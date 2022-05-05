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Военное обозрение

США собрались вооружить свою армию израильскими БПЛА Spike-Firefly

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы вооруженные силы США проявляют особый интерес к беспилотным летательным аппаратам. Так, очень заинтересовались в США израильским дроном Spike-Firefly, который компания-производитель Rafael определяет как «миниатюрный тактический барражирующий боеприпас».

Сейчас американские военные инженеры анализируют характеристики израильского БПЛА. После проведенного исследования будет приниматься решение о покупке. Firefly взлетает вертикально и может нести 350-граммовые боеголовки. В компании Rafael утверждают, что боеприпас оснащен современными датчиками, позволяющими обнаруживать, идентифицировать и поражать очень подвижные цели. Дрон может использовать один оператор, а его интерфейс рассчитан таким образом, чтобы максимально упростить когнитивную нагрузку.

Как утверждает Гал Папье, вице-президент по развитию бизнеса в компании Rafael, на протяжении двух дней экспериментальных испытаний семь пехотных отделений учились работать с дроном. Солдаты проверяли его эффективность для боев в городских условиях. Например, операторы произвели запуск дрона по имитируемой вражеской снайперской позиции на верхнем этаже здания.

Присутствовавший на испытаниях британский военный наблюдатель майор Пит Го подчеркнул, что британские военные могут спасти много жизней, если будут использовать подобные дроны. Так, БПЛА можно будет запускать в наиболее опасные зоны, где нецелесообразно использовать людей из-за риска высоких потерь. В первую очередь, такая тактика подходит для действий в городских условиях.

Израильская армия уже применяет Firefly, так как получила его на вооружение еще в мае 2020 года. ЦАХАЛ использовал дроны для проведения операций против палестинских террористических группировок в городских условиях.

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Страны
Израиль
США
Компании
Rafael
Проекты
2020-й год
БПЛА
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