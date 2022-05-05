Председатель Госдумы РФ: Блок НАТО во главе США давно готовил Украину к войне против России

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что вовремя начатая российская СВО на Украине предотвратила огромную трагедию. Таким мнением политик поделился в своем телеграм-канале.

Со слов Володина, блок НАТО во главе с США уже давно готовили Украину к войне против России. Более того, не начни мы вовремя спецоперацию, киевские власти по приказу своих заокеанских хозяев развернули бы наступление на нашу страну.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что Конгресс США принял решение о поставках на Украину вооружений еще в январе текущего года. При этом подобные действия никак не могли быть связаны с намерением «защитить» нашу «западную соседку». Ведь СВО (специальная военная операция), как известно, началась в конце февраля.

К слову, тот факт, что киевская власть готовила масштабное наступление на республики ЛДНР (не факт, что оно бы на них и остановилось), подтвердили многочисленные документы, найденные российским военными в покинутых при отступлении ВСУ полевых штабах. Ранее о намерениях Украины заявляла и наша разведка. Собственно говоря, по большей части это и стало основной причиной начала СВО.

Володин подчеркнул, что государственной идеологией современно Киева стал радикальный национализм. Если бы Владимир Путин не принял решение начать спецоперацию, то не исключено, что военные действия уже велись бы непосредственно на территории России.

Сегодня Вашингтон и его союзники активно накачивают Украину различным вооружением, включая тяжелое. Таким образом, Запад уже не скрывает своих намерений, о чем и заявил спикер Госдумы. При этом Володин добавил, что украинцы, в данном случае, являются лишь «расходным материалом», который используют США для достижения своих геополитических целей.