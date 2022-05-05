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ЦАМТО

В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ

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Украинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

ЦАМТО, 4 мая. На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, соответствующий контракт уже заключен.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 3 мая братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.

"Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", – цитирует телеканал пресс-секретаря.

Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого Кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу Минобороны Ярослава Надя, "неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной сфере", – отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
БРДМ-2
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