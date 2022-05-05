Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц PzH-2000 из запасов бундесвера

ЦАМТО, 4 мая. Правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 (PzH-2000) из запасов бундесвера.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Welt со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, украинских военных обучат использовать переданное Украине вооружение в Германии. Отмечается, что ранее поставить Киеву пять самоходных гаубиц PzH-2000 обещали Нидерланды.

Подчеркивается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине "вопреки совету" военных, которые указали, что в боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц PzH-2000 из запасов бундесвера.

Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне", – отмечет "РИА Новости".