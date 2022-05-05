Видео: Расчеты САУ "Малка" уничтожают украинскую артиллерию

Министерство обороны России опубликовало свежие видеокадры о боевом применении в ходе военной спецоперации на Украине российских оружейных систем. На этот раз видеоролик посвящен работе расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка". Их задействовали, как пояснили в военном ведомстве, при ведении контрбатарейной борьбы с противником.

"Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают боевую работу по поражению огневых позиций артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники противника. Корректировка боевой работы артрасчетов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотников", - рассказали в Минобороны РФ.

При этом удары по позициям артиллеристов ВСУ наносят расчеты самоходных артиллерийских установок "Малка". Ранее ими были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ 203-мм самоходных установок "Пион" и батареи 122-мм гаубицы Д-30.

По словам российских артиллеристов, такие цели очень сложные. И для их поражения приходится применять все навыки и умения.

"Нас корректируют с помощью беспилотников, затем производим выстрел. Попадаем в цель - поразили позицию самоходной установки 2С7 "Пион" ВСУ. В целом же результат работы всегда зависит от слаженности расчета", - рассказал старший̆ наводчик САУ "Малка" по имени Матвей.

Ранее уже публиковалось видео о работе на Украине расчетов САУ "Малка".

Самоходная установка большой мощности "Малка" является модернизированной версией пушки 2С7 "Пион". В середине 1980-х пушку модернизировали. "Малка" получила новый двигатель и ходовую часть, был увеличен ее боекомплект, повысилась скорострельность. Также САУ оборудовали цифровыми индикаторами с автоматическим приемом данных, что позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение.

Иван Петров