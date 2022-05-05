Войти
Российская газета

Видео: Расчеты САУ "Малка" уничтожают украинскую артиллерию

413
0
0

Министерство обороны России опубликовало свежие видеокадры о боевом применении в ходе военной спецоперации на Украине российских оружейных систем. На этот раз видеоролик посвящен работе расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка". Их задействовали, как пояснили в военном ведомстве, при ведении контрбатарейной борьбы с противником.


"Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают боевую работу по поражению огневых позиций артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники противника. Корректировка боевой работы артрасчетов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотников", - рассказали в Минобороны РФ.

При этом удары по позициям артиллеристов ВСУ наносят расчеты самоходных артиллерийских установок "Малка". Ранее ими были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ 203-мм самоходных установок "Пион" и батареи 122-мм гаубицы Д-30.

По словам российских артиллеристов, такие цели очень сложные. И для их поражения приходится применять все навыки и умения.

"Нас корректируют с помощью беспилотников, затем производим выстрел. Попадаем в цель - поразили позицию самоходной установки 2С7 "Пион" ВСУ. В целом же результат работы всегда зависит от слаженности расчета", - рассказал старший̆ наводчик САУ "Малка" по имени Матвей.

Ранее уже публиковалось видео о работе на Украине расчетов САУ "Малка".

Самоходная установка большой мощности "Малка" является модернизированной версией пушки 2С7 "Пион". В середине 1980-х пушку модернизировали. "Малка" получила новый двигатель и ходовую часть, был увеличен ее боекомплект, повысилась скорострельность. Также САУ оборудовали цифровыми индикаторами с автоматическим приемом данных, что позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Д-30 2А18
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.05.2022
Работу установки «Малка» в ходе спецоперации показали на видео
25.11.2021
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"