США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

ЦАМТО, 4 мая. США официально передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, которые ранее были доставлены в порт Салоники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Д.Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу избыточной военной продукции США (Excess Defense Articles – EDA).

"Партнерство в области обороны США и Греции сейчас сильнее, чем когда-либо", – написал Д.Пайетт.

Греческий Генштаб сообщил, что полученные бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии страны, отмечает "РИА Новости".