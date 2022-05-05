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ЦАМТО

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

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Бронированная машина М1117 ASV Guardian армии США
Бронированная машина М1117 ASV Guardian армии США.
Источник изображения: министерство обороны США

ЦАМТО, 4 мая. США официально передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, которые ранее были доставлены в порт Салоники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Д.Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу избыточной военной продукции США (Excess Defense Articles – EDA).

"Партнерство в области обороны США и Греции сейчас сильнее, чем когда-либо", – написал Д.Пайетт.

Греческий Генштаб сообщил, что полученные бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии страны, отмечает "РИА Новости".

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Греция
США
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