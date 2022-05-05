Польша передала Украине 232 танка Т-72, ПЗРК, РСЗО, самоходные гаубицы и беспилотники

Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022.

ЦАМТО, 4 мая. Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и БЛА.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 1 мая информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.

"Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине", – говорится в Twitter visegrad24.

"Польская помощь также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы", – отмечает информационный ресурс.

Данную информацию косвенно подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, перепостив сообщение visegrad24 в своем аккаунте в Twitter, отмечает агентство.