КНДР испытала очередную баллистическую ракету

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Южнокорейское информационное агентство сообщило о запуске сегодня утром баллистической ракеты Северной Кореей. Ссылаясь на военных Южной Кореи, агентство передаёт, что ракета была запущена в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные заявили, что запуск был осуществлён в 12:03 по местному времени (6:03 по московскому) из одного из районов столицы Северной Кореи - Пхеньяна.

Наши военные отслеживают связанные с инцидентом перемещения и находятся в состоянии готовности

- сообщает «Рёнхап», ссылаясь на Минобороны.

Как сообщила береговая охрана Японии, боеприпас упал в море.

Следует отметить, что запуск северокорейской ракеты произведён незадолго до вступления в должность нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля, инаугурация которого назначена на 10 мая.

Запуски ракет КНДР стали уже относительно регулярными. Только в этом году страна произвела 14 запусков ракет. Предыдущее испытание Пхеньяном баллистической ракеты состоялось 16 апреля 2022 года. Тогда северокорейские военные запустили две новые тактические управляемые ракеты.

Чуть более месяца назад северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что лишь благодаря серьёзным наступательным вооружениям страна может быть защищена и поэтому они будут продолжать разработку мощного оружия. При этом в Пхеньяне сделали прозрачный намёк на то, что готовы провести и ядерные испытания.