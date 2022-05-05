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ЦАМТО

Компания Fincantieri передала ВМС Катара второй корвет класса "Аль-Зубарах"

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Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 4 мая. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 28 апреля на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Катара корвета "Дамсах" (Damsah) класса "Аль-Зубарах".

Серия корветов класса "Аль-Зубарах" заказана Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации флота. Корвет "Дамсах" является вторым в этой серии.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны (OPV – Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для строительства головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года. Он был передан ВМС Катара 28 октября 2021 года. Спуск на воду "Дамсах" состоялся в феврале 2021 года, третьего корабля серии, "Аль Хор" (Al Khor), – в сентябре 2021 года, четвертого, "Сумайсимах", – в марте 2022 года.

Головной патрульный корабль OPV был спущен на воду в феврале 2019 года, второй – в июне 2021 года. Первый корабль OPV, (P 61) "Мушериб" (Musherib), был передан ВМС Катара 31 января 2022 года. Второй корабль должен быть поставлен заказчику в 2023 году.

Корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD и развивает максимальную скорость 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту могут разместиться 112 человек, предусмотрены места для скоростных шлюпок RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. В состав вооружения входят 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.

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Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
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