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Военное обозрение

В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу

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Источник изображения: topwar.ru

В Нигерии заявили о том, что Россия намерена вложить средства в создание трансафриканского газопровода. Речь идёт о высказывании министра энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва.

Чиновник нигерийского кабинета министров отметил, что речь идёт о предполагаемом строительстве газопровода из Нигерии в Марокко, по которому далее планируется поставлять «голубое топливо» на рынок Европейского союза. Сами такого рода планы возникли ещё в 2016 году, однако пока реализация их не началась.

Сильва отмечает, что его офис российские представители посетили несколько дней назад, сообщив о готовности к инвестициям в масштабный проект.

По плану, общая длина газопровода превысит 5,6 тыс. км. При таких параметрах это будет самый длинный газопровод в мире с наибольшим числом станций, обеспечивающих оптимальные параметры давления в трубе. Соответственно, и обслуживание его будет не из дешёвых.

В Нигерии говорят о том, что строительство этого трубопровода должно стартовать ровно через год.

Газопровод может пройти через Нигер и Алжир. Или же через Нигер, Мали и Мавританию. В этой связи объясняется тот факт, что во Франции крайне болезненно восприняли требования нового малийского правительства о сворачивании сотрудничества (в том числе военного) с Парижем. По всей вероятности, Франция имеет свои виды на запланированный к строительству газопровод.

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Алжир
Мавритания
Мали
Марокко
Нигер
Нигерия
Россия
Франция
Проекты
Евросоюз
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2 комментария
№1
05.05.2022 05:36
Цитата, q
Сильва отмечает, что его офис российские представители посетили несколько дней назад, сообщив о готовности к инвестициям в масштабный проект.

По всей вероятности, Франция имеет свои виды на запланированный к строительству газопровод.

Как же привыкли наши чинуши вывозить средства из России, куда угодно лишь бы не вкладывать в свою экономику,  чтобы строить заводы и  фабрики, выпускать продукцию.
Кто нибудь просчитал возможные риски от этих инвестиций или главное свой процент поиметь  от сделки, а дальше "хоть трава не расти..."
-1
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№2
05.05.2022 08:31
вкладывать в  свою промышленность и науку  не  выгодно, а  вот в газопровод  нигерийский  выгодно! Капитализм и ничего  святого! Вроде  война идет  на грани  позора и точно с огромными  потерями, а  прибыля  идут в Африку... Кто будет думать о России, армии, народе, о будущем? Где  гарант заседает? Что гарант  определяет?
-2
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