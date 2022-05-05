В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу

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В Нигерии заявили о том, что Россия намерена вложить средства в создание трансафриканского газопровода. Речь идёт о высказывании министра энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва.

Чиновник нигерийского кабинета министров отметил, что речь идёт о предполагаемом строительстве газопровода из Нигерии в Марокко, по которому далее планируется поставлять «голубое топливо» на рынок Европейского союза. Сами такого рода планы возникли ещё в 2016 году, однако пока реализация их не началась.

Сильва отмечает, что его офис российские представители посетили несколько дней назад, сообщив о готовности к инвестициям в масштабный проект.

По плану, общая длина газопровода превысит 5,6 тыс. км. При таких параметрах это будет самый длинный газопровод в мире с наибольшим числом станций, обеспечивающих оптимальные параметры давления в трубе. Соответственно, и обслуживание его будет не из дешёвых.

В Нигерии говорят о том, что строительство этого трубопровода должно стартовать ровно через год.

Газопровод может пройти через Нигер и Алжир. Или же через Нигер, Мали и Мавританию. В этой связи объясняется тот факт, что во Франции крайне болезненно восприняли требования нового малийского правительства о сворачивании сотрудничества (в том числе военного) с Парижем. По всей вероятности, Франция имеет свои виды на запланированный к строительству газопровод.