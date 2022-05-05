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Корреспондент «Известий» показал работу российских зенитчиков во время спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 4 мая показал кадры работы российских зенитчиков во время проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 4 мая показал кадры работы российских зенитчиков во время проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Российские зенитчики как надежный щит — держат удар круглосуточно. Противовоздушная оборона в порученном квадрате не пропустит никого. Вражеская ракета, вертолет или беспилотник — все они не смогут подойти к позициям наших войск близко. В борьбе с противником российским военным очень помогают современные радиолокационные системы, оснащенные системами опознавания «свой-чужой». Чтобы опознать принадлежность подлетающей техники, зенитчикам хватит одной секунды. За время спецоперации только это соединение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило уже больше 40 целей.

«В случае, если цель приближается и уже находится на малой дальности от нас, с помощью работы операторов определяем параметры, принимаем решение в ускоренном режиме», — поделился командир пункта управления ПВО особенностями своей работы.

На любую воздушную угрозу всегда найдется эффективное средство противодействия. ПВО всегда имеют много целей, но главная из них — защитить российских военных на передовой. Им нужна поддержка как на земле, так и на небе, которое ни на секунду не остается без контроля.

2 мая Кирилл Ольков показал, как работает во время спецоперации по защите Донбасса расчет реактивной системы залпового огня «Ураган». Расчет выполнял задачи по нанесению ударов по позициям противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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