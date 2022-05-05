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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал сопровождение гуманитарной колонны с воздуха

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Российские вертолетчики на Ми-8 помогли колонне с гуманитарным грузом добраться до населенных пунктов, где поставку лекарств ждали мирные жители. Об этом 4 мая рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Российские вертолетчики на Ми-8 помогли колонне с гуманитарным грузом добраться до населенных пунктов, где поставку лекарств ждали мирные жители. Об этом 4 мая рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.


Вертолеты Ми-8 буквально кружат над машинами, в которых везут гуманитарную помощь. Летчики и стрелки тщательно ведут наблюдение за своими соратниками с неба. На земле говорят, что такое сопровождение позволяет увереннее чувствовать себя в пути.

«Вертолеты дают очень многое: они сопровождают по маршруту опасные участки, где густо находится лесистая местность; они выявляют диверсионно-разведывательные группы, также одиночные кочующие минометы; осуществляют прикрытие колонны», — поделился старший колонны Евгений.

27 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал отражение ракетных ударов российскими летчиками на самолетах Су-35. Для борьбы с ракетами противника используются в том числе удары по наземным позициям врага.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Су-35
Персоны
Путин Владимир
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