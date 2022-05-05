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РИА Новости

Корабли ТОФ на учениях уничтожили подлодку "противника"

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, говорится в сообщении Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Личный состав фрегата и корвета на первой стадии учения отработали экстренное приготовление к бою и походу и выход в море в район поиска субмарины "неприятеля". В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования", — говорится в сообщении.

Боевые расчёты фрегата и корвета уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок ТОФ. После завершения учений все корабли вернулись в пункт базирования.

По данным ТОФ, учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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Продукция
Пётр Великий
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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