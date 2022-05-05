Папа Римский Франциск: "Конфликт на Украине создан внешними силами"

Интервью с Папой Франциском: "Путин не останавливает наступление, а я хотел бы увидеться в Москве. В Киев я не еду"

В своем интервью итальянской газете "Коррьере делла сера" Папа Римский решается на слова, за которые на Западе сегодня лишают работы или вообще "отменяют" в СМИ. Одной из причин конфликта на Украине он считает "лай НАТО у ворот России". А Патриарха Кирилла Папа призывает бороться за мир духовными средствами.

В интервью Папа Франциск сказал так: "Мы пока не получили ответ о Путина. Зеленский? Я позвонил ему по телефону в первый же день конфликта на Украине, но сейчас еще не время для меня ехать в Киев. Я проговорил 40 минут с Патриархом Кириллом. Я сказал ему: мы не служители государства".

Первая фраза, которую мы слышим от Папы в начале нашего интервью: "Извините, что не могу встать с сиденья, чтобы приветствовать вас. Врачи сказали мне, что из-за проблем с коленями мне нужно сидеть".

Но не болезнь сегодня является главной заботой понтифика. Ему тяжело говорить о том, что творится в сердце Европы. "Остановитесь!" — этот призыв к окончанию он повторяет во весь голос с 24 февраля, когда с появлением на украинской территории российской армии смерть и разрушения стали рутинной частью новостей дня для нас, европейцев. Этот призыв к прекращению военных действий Папа повторяет и сегодня. Только к этим призывам теперь добавляется тот огорчительный момент, что эти призывы не ведут ни к чему.

Папа рассказывает нам о своих усилиях в направлении мирного процесса, которые он предпринимает вместе со своим "министром иностранных дел" (госсекретарем Ватикана — государства "святого престола") Пьетро Паролином. Но в словах Папы, который в миру является лишь простым смертным по имени Хорхе Марио Бергольо, слышится нотка пессимизма. Ему не удается добиться минимума — хотя бы временного прекращения огня.

Понтифик рассказывает нам по порядку о всех своих усилиях и повторяет множество раз, что готов поехать в Москву. "Уже в первый день войны я позвонил украинскому президенту Зеленскому, — рассказывает Папа Франциск, — Путину я тогда не позвонил... Но я хотел подать знак, который бы увидел весь мир, а потому я обратился к российскому послу. Я попросил, чтобы он меня выслушал, и сказал ему "Пожалуйста, остановитесь. Потом, когда прошли 20 дней боевых действий, я уполномочил кардинала Паролина передать Путину мое послание. Его смысл таков — я готов приехать в Москву... Но я боюсь, что Путин не сможет и не захочет пойти на такую встречу в данный момент..."

НАТО и Кремль

Папу Франциска беспокоит такая ситуация: получается, что Путин в данный момент просто не может прекратить военные действия. Папа пытается в разговоре с нами понять корни конфликта. Он размышляет о его причинах, о мотивах, которые толкнули Россию пойти на такой жестокий конфликт. "Возможно, я не исключаю, что лай НАТО прямо у дверей России", говорит нам Папа, — возможно, именно этот лай "убедил властителя Кремля среагировать на этот лай не лучшим образом и сорваться в конфликт".

"Я не знаю, был ли этот гнев [Путина] спровоцирован умышленно, я часто спрашиваю сам себя об этом, — говорит Папа. — Но кто-то явно помог этому гневу распалиться".

Теперь, по словам Папы Хорхе Бергольо, каждый человек, имеющий в сердце стремление к миру, сталкивается с огромным вопросом. Как отнестись к массовым поставкам оружия на Украину со стороны западных наций? По этому вопросу не все согласны, он раскалывает и сообщество католиков, и сообщество пацифистов — причем во всем мире. Понтифик и сам показывает свои сомнения, свои внутренние метания по вопросу об оружии. Доктрина Папы Франциска всегда базировалась на том, чтобы отвергать гонку вооружений, он всегда был против наращивания производства оружия. Оно приносит смерть и страдание, а сегодня его поставляют "украинскому сопротивлению".

"Я не знаю пока, как ответить на вопрос о поставках оружия. Я не могу сказать, справедливое ли это действие — вооружать украинцев", — размышляет Папа.

"Но вот что точно ужасно: сейчас именно на Украине испытывают оружие... Среди прочего, войны развязывают именно для этого: чтобы проверить те орудия убийства, которые уже произведены индустрией. Мы это видели перед второй мировой войной: в испанскую гражданскую испытывалось то самое оружие, которое потом применили обе стороны в мировом конфликте. Торговля оружием — это скандал, мало кто в этом сомневается".

В разговоре с нами Франциск все время возвращается к вопросу о том, как же ему правильно повести себя в сложившейся ситуации. Многие предлагали ему сделать символический жест, приехав на Украину. Но ответ Папы четкий: "В Киев я не еду... Меня туда приглашали, но я чувствую, что мне нельзя туда ехать. Прежде я должен поехать в Москву, должен встретиться с Путиным. Я спрашиваю себя: я всего лишь духовное лицо, что я могу сделать? Но я сделаю все, что могу, если Путин откроет дверь"...

Православная Церковь

"Я проговорил с Патриархом Кириллом 40 минут по связи через систему Zoom. Я выслушал, почему военные действия были необходимы, и сказал ему так: "Брат, я в этом ничего не понимаю. Мы с тобой - служители Бога, а не слуги государства. А потому не можем использовать язык политики, а только язык Иисуса...: " Мы должны искать вместе путь к миру, и я не верю, что Патриарх стал зависимой от Путина фигурой. Мы собирались встретиться в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая личная встреча тет-а-тет, и подготовка к ней шла вне зависимости от войны. Кстати, в главном и Патриарх со мной согласен: давайте остановимся, не должно быть войны, от нас требуется четкий сигнал насчет этого".

Внешние силы

"Меня беспокоит одна вещь. Я не записываю себе в заслуги, что я ее открыл, потому что это констатация очевидной истины: вокруг нас одна война сменяет другую — в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Африке... Я не могу себе представить, чтобы свободная страна могла по собственной воле напасть на другую свободную страну. И на Украине конфликт создан внешними силами. Единственное, в чем можно обвинить украинцев: они поддались этим внешним силам и жестко реагировали на ситуацию в Донбассе".