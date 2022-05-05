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РИА Новости

Эстония решила потратить треть миллиарда евро на покупку системы ПВО

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Эстония планирует провести конкурс на закупку средств ПВО средней дальности с отложенной поставкой, сообщили в пресс-службе Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).

"Точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки. Предполагается, что ориентировочная стоимость систем ПВО составит 350 миллионов евро, а их поставка будет осуществлена в 2025 году", – приводит РИА Новости фрагмент обнародованного RKIK сообщения.

В свою очередь сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар уточнил, что о тендере могут объявить уже в этом месяце. По его словам, участие в торгах примут семь производителей из нескольких стран.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему Эстония хочет отозвать подписи под договорами о границе с Россией.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Эстония
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