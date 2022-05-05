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Газета.ru

«США боялись снабжать Украину тяжелым оружием из-за коррупции»

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Военнослужащие США погружают гаубицы М777 в военно-транспортный самолет для отправки на Украину
Военнослужащие США погружают гаубицы М777 в военно-транспортный самолет для отправки на Украину.
Источник изображения: U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Reuters

Аналитики SIPRI рассказали, какое оружие закупали Россия и Украина перед конфликтом

Мировые военные расходы продолжают расти, достигнув уровня в $2,1 трлн. Об этом говорится в докладе SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) - ведущего центра изучения военных конфликтов. Особое место в докладе занимает анализ военных расходов Москвы и Киева. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил российский и украинский разделы документа.

Россия сделала ставку на ракеты

Россия, по данным SIPRI, увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, и в 2021 году военные расходы России достигли 4,1% ВВП.

«Высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы. Эти расходы снижались в период с 2016 по 2019 год. После стали увеличиваться», - отметила директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

В докладе подчеркивается, что Россия в последнее время большое внимание уделяла развитию ракетного вооружения и именно его активно применяет во время конфликта на Украине.

Аналитики SIPRI уточняют, что за последние шесть лет Вооруженные силы РФ получили 17 ракетных комплексов береговой охраны «Бал» и «Бастион». Было перевооружено 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», 20 зенитных ракетных полков вооружены ЗРК С-400. Принят на вооружение гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4++ (МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34), а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков - вертолеты Ка-52 и Ми-28.

В ближайшее время следует ожидать поступление на оснащение ВС РФ еще ряда образцов военной техники.

Так, в 2022 году на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступят новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат». Эти тяжелые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М2 «Воевода». Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году.

Также в ближайшее время на оснащение ВМФ РФ поступает гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» (или 3M22). Данным изделием планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Начинаются испытания Ту-160М/М2 - многорежимного сверхзвукового стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла. Стратегический бомбардировщик будет комплектоваться полностью обновленным радиоэлектронным бортовым оборудованием и двигателями. Этот ракетоносец рассчитан на новые средства поражения большой дальности. Ту-160М/М2 на десятилетия вперед будет составлять основу авиационных стратегических ядерных сил.

Оружие НАТО уничтожается на складах ВСУ

Аналитики SIPRI отмечают, что военные расходы Киева выросли на 72% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2021 году расходы составляли 3,2% ВВП страны, достигнув $5,9 млрд.

«Несмотря на колоссальный рост военных расходов, до начала конфликта страны США и их партнеры боялись снабжать Украину тяжелым вооружением. Во многом по причине системной коррупции. Не было уверенности, что оружие не попадет на черный рынок. Еще с 1990-х годов за Украиной закрепилась репутация страны, откуда советское оружие незаконно поставлялось на Ближний Восток, в Африку и страны Азии. Такая же участь могла постигнуть технику НАТО. Поэтому до самого начала боевых действий страны НАТО предлагали Украине по большей части вспомогательную технику вроде тепловизоров и легкое стрелковое оружие», - отмечает американский портал Defense News

После начала специальной военной операции России на Украине ситуация изменилась.

21 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупного пакета военной помощи на сумму $800 млн. Этот пакет последовал всего через восемь дней после предыдущего, объемом также $800 млн, и стал восьмой порцией американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи по этим пакетам теперь достигает $3,35 млрд, а с марта 2021 года - $4 млрд.

Согласно информации министерства обороны США, важнейшей частью нового пакета помощи является передача Украине из наличия вооруженных сил США 72 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, 72 тягачей для них и 144 тысяч артиллерийских выстрелов.

Кроме того, в объявленный 21 апреля пакет военной помощи вошла поставка 121 нового комплекса барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, - как заявляется, в кратчайшие сроки специально разработанного ВВС США в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины.

Аналитики SIPRI делают вывод, что на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине акцент в военных расходах Киева в ближайшем будущем в значительной степени сместится в следующие сферы: беспилотная авиация (средства разведки, ударные БЛА и барражирующие боеприпасы), артиллерия и реактивные системы залпового огня с большой дальностью стрельбы (артиллерийские орудия - не менее 70-80 км, РСЗО - не менее 300 км), противотанковые ракетные комплексы и гранатометы, средства противовоздушной обороны.

Будут приниматься меры по увеличению защищенности боевых бронированных машин и особенно колесных транспортных автомобилей. По всей видимости, станут пересматриваться подходы к ведению боевых действий в условиях плотной городской застройки. Это будет касаться как средств поражения (артиллерия и авиационные средства поражения большой и особой мощности), так и организационно-штатных структур.

При этом даже большой объем поставок вооружений еще не гарантирует Украине надежную оборону. Значительная часть поставленного в страну оружия и военной техники была уничтожена еще на складах или во время транспортировки к линии боевого соприкосновения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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