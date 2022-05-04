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Время электроники

Открыта возможность ускорить электронику и компьютеры в 400 раз

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Производство микроэлектроники
Производство микроэлектроники.
Источник изображения: industry-hunter.com

Появление односторонней сверхпроводимости ознаменовало собой возможность существования малоотходных высокоскоростных схем, которые помогут сделать электронику в сотни раз быстрее.

Ученые предложили оптимизацию в составных частях компьютера, которая позволит ускорить устройство до 300-400 раз. Для этого физики предлагают использовать разработанные сверхпроводники, которые ранее считались невозможными. Об этом сообщает The Independent.

Для этого специалисты создали 2D-решетку на основе металла ниобия, способную выдавать «сверхток» без напряжения, что позволяет его использовать в квантовых вычислениях. Появление односторонней сверхпроводимости ознаменовало собой возможность существования малоотходных высокоскоростных схем, которые помогут сделать электронику в сотни раз быстрее.

Однако необходимо время, чтобы внедрить эту разработку в современные устройства. Кроме того, сверхпроводники должны храниться при низких температурах, поэтому ученым следует сначала решить подобные второстепенные вопросы.

В апреле команда международных исследователей из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, Гарвардского университета в США, Университета Маккуори в Австралии и Орхусского университета в Дании нашла минерал, который может помочь создать новый вид квантовых компьютеров на основе света.

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