Комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха»

Комплекс РЭБ Краснуха

Среди видов вооружений российской армии, переживающих стремительное технологическое обновление, особое место занимают средства радиоэлектронной борьбы — РЭБ. В последние годы российский ВПК представил целую россыпь уникальных комплексов — «Хибины», «Борисоглебск», «Мурманск», «Скорпион». Среди них наземный комплекс РЭБ «Красуха».

Их объединяет способность в считанные минуты без единого выстрела с помощью помех или особых импульсов превращать электронную начинку современной боевой техники противника в бесполезную груду металла.

Немного истории

Многие считают РЭБ продуктом технологий нескольких последних десятилетий. Однако впервые идею ведения радиоразведки высказал изобретатель радио А. С. Попов в марте 1903 года. Год спустя в марте 1904 года командующий российским Тихоокеанским флотом вице-адмирал С. О. Макаров в приказе № 27 регламентировал использование радио в качестве средства обнаружения и контроля за радиообменом противника. Уже буквально через месяц радисты эскадренного броненосца «Победа» и флотской радиостанции на Золотой горе пресекли радиообмен между японскими броненосцами Nissin и Kasuga, производившими обстрел из крупнокалиберных орудий фортов Порт-Артура, и их корректировщиками — двух бронепалубных крейсеров.

Эскадренный броненосец «Победа»

Наши радисты с помощью более мощных сигналов своих радиостанций напрочь подавили японские радиостанции и сорвали прицельную стрельбу. В честь этого памятного события 15 апреля 1999 года приказом МО России учрежден праздник — День специалиста РЭБ.

Комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4»

Работа по созданию комплексов «Красуха-2» и «Красуха-4» (1РЛ257 и 1Л269) началась в середине 90-х коллективом ростовского ВНИИ «Градиент». Опытный экземпляр был создан на новгородском заводе «Квант», а серийный выпуск налажен на Брянском электромеханическом заводе. Все они входят с состав «Концерна Радиоэлектронные технологии» — КРЭТ. В Российскую Армию комплексы стали поступать с 2014 года.

Эмблема войск РЭБ России

Аналоговый РЭБ-комплекс «Красуха-2» эффективно борется с авиацией ДРЛО, включая AWACS на дальности до 250 км, надежно защищает КП, части ПВО и войсковые соединения. Комплекс оснащен новейшим ПО, которое позволяет оперативно корректировать и управлять сигналами. «Красуха-2» обнаруживает вражеские объекты и наводит на них высокоточные средства поражения. К примеру, комплекс глушит бортовые радары ракет с РЛ-наведением, сообщая им информацию о ложных целях, после чего ракеты уходят в сторону от целей. «Красуха-4» подавляет РЛС наземного обзора и разведывательно-ударных комплексов, ракет различного класса и многофункциональные РЛС.

Комплекс РЭБ «Красуха-4»

Комплекс определяет параметры обнаруженных источников сигналов техники противника и подавляет их своими помехами. «Красуха-4» прикрывает стационарные объекты от бортовых РЛС самолетов-разведчиков и ударной авиации. К примеру, оказавшись в ее зоне действия, система AWACS перестает распознавать «своих» и «чужих» и теряет управляемость.

Состав комплекса РЭБ «Красуха-4»

Комплекс установлен на шасси двух автомобилей КАМАЗ-6350 (334). В его состав входят:

сверхвысокочастотное оборудование СВЧ У52219;

широкодиапазонная антенная мачта Р-168 ШДАМ;

радиостанции Р-168-5 и Р-168-100;

манипулятор графической информации;

устройство записи и переноса информации;

защищенные ЭВМ Багет-23В и Багет-РСЗБМ;

спутниковая навигационная система БРИЗ-КМ;

аппаратура передачи данных;

дизельные агрегаты АДС-10.

ТТХ «Красухи-4»

Рабочий сектор по азимуту — 360° и по углу места от — 1° до + 60-85°;

Комплекс подавляет РЛС ударных самолетов на дальности до 20 км, разведывательных ударных комплексов — до 41 км, космических аппаратов — до 25 км;

Время свертывания/развертывания летом (зимой) соответственно 20 и 40 минут, время готовности — 3 минуты;

Потребляемая мощность — 30 кВт;

Экипаж — 3-7 человек.

Применение комплекса РЭБ «Красуха-4»

В силу секретности о боевом применении комплекса информации крайне мало. Тем не менее известно, что «Красуха-4» стоит на охране российской базы Хмеймим в Сирии, где комплекс успешно противодействует многочисленным атакам БПЛА террористов, пытавшихся поразить самолеты ВКС России на стоянках.

Комплекс РЭБ «Красуха-4»

А в октябре 2020 года во время армяно-азербайджанского конфликта в армянских СМИ были опубликованы фото сбитых турецких беспилотников «Байрактар» без следов огневого поражения. По мнению экспертов, «приземлить» их мог комплекс РЭБ «Красуха-4». Но поскольку на вооружении ВС Армении их нет, то, по всей вероятности, турецкие БПЛА были уничтожены с территории российской 102-й военной базы в Гюмри.

«Красуха-4» блокирует с помощью активных помех каналы управления беспилотника и GPS. В результате, лишенный связи и ориентации БПЛА, «забывает» дорогу на аэродром базирования и после выработки топлива падает на землю.