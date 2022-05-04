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Военное обозрение

Президент Хорватии пообещал воспользоваться правом вето в случае подачи Швецией и Финляндии заявки на членство в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Хорватии высказался категорически против очередного расширения НАТО. Напомним, что речь идёт о возможном вхождении в состав Североатлантического военного блока Финляндии и Швеции, правительства которых заявили о том, что будут принимать решения даже без проведения референдумов. Представители шведского кабмина заявили, что плебисцита не будет, так как «в вопросе вступления в НАТО есть секретная составляющая». Такая демократия…

Хорватский президент Зоран Миланович напомнил о том, что принятие новых членов в состав НАТО должен быть одобрен единогласно всеми странами, входящими в альянс. По словам Милановича, со своей стороны он воспользуется правом вето, если Финляндия и Швеция подадут заявки.

По словам президента Хорватии, из-за его позиции нелепо обвинять его в связях с Россией, как это пытаются делать политические оппоненты в самой Хорватии, а также представители властей Украины.

Миланович отметил, что выступает против расширения НАТО, так как новая волна принятия стран в альянс лишь усугубит ситуацию с безопасностью в Европе. Как ранее заявлял Миланович, такие инициативы в НАТО напоминают попытки «тыкать карандашом в глаз медведя».

Зоран Миланович:

Эта инициатива – чистой воды шарлатанство и непонимание всей серьёзности ситуации с безопасностью в Европе. А что там по поводу того, будто бы я кого-то боюсь. Я не боюсь ни украинцев, ни русских. Я беспокоюсь за безопасность Европы

Судя по риторики Милановича, получается, что на сегодняшний день это единственный глава европейского государства, который действительно обеспокоен вопросами европейской безопасности.

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Хорватия
Швеция
Проекты
NATO
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