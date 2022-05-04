ФРГ отправит на Украину семь тяжелых самоходных гаубиц

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Как сообщает немецкое издание Welt, правительство ФРГ все-таки приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в виде поставки самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, состоящих на вооружении армии Германии. Отправка артиллерийских установок будет произведена несмотря на возражения руководства бундесвера, где считают, что киевские военные не смогут быстро освоить сложную цифровую систему управления огнем. К тому же, по мнению командования армией ФРГ, такая военная помощь ослабит обороноспособность самой Германии.

Panzerhaubitze 2000 относятся к классу тяжелых самоходных артиллерийских установок, которые могут поражать цели на расстояние до 40 километров. Всего на вооружении бундесвера находится 119 самоходок, из которых в исправном состоянии только 40 единиц. Ранее Германия не раз заявляла, что военная помощь Украине не должна вредить обязательствам страны перед НАТО и собственной обороноспособности. Однако, вопреки мнению военного руководства страны, правительства Олафа Шольца направляет Киеву семь Panzerhaubitze 2000.

Обучение украинских операторов управлению современными артиллерийскими установками планируется проводить на территории ФРГ.

Ранее Берлин одобрил экспорт на Украину 50 зенитных самоходок «Гепард». В то же время, несмотря на многочисленные просьбы президента Зеленского, отправку современных танков «Леопард» в помощь ВСУ федеральное правительство пока не планирует. До последнего времени Германия отказывалась предоставлять Киеву тяжелые виды вооружения, опасаясь ослабления бундесвера. Но, видимо, давление США и более агрессивных соседей по европейскому блоку сломило сопротивление Олафа Шольца.

Накачивая режим Зеленского оружием, западные союзники все больше показывают, что в мирном разрешении конфликта на Украине они абсолютно не заинтересованы. Причем те же поставки оружия из Германии ведутся в тайне, и реальные объемы военной помощи даже для депутатов бундестага недоступны.

На этом фоне в Германии набирает число голосов петиция, где немцы призывают выслать из страны, как они пишут, неблагодарного посла Украины Андрея Мельника. Напомним, что Мельник из-за нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца прибыть в Киев сравнил его с колбасным изделием.