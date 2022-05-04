Ситуация с глобальной продовольственной безопасностью осложнена из-за антироссийских санкций Запада, заявил Путин Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время встречи.

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Одной из тем телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макнона стала глобальная продовольственная безопасность, сообщает пресс-служба Кремля.

"С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - отмечается в сообщении.

В этом контексте Путин подчеркнул, что "ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", - информирует пресс-служба президента РФ.