FiestaCapital отзывы: можно доверять деньги брокеру?

Fiesta Capital – одна из тех брокерских компаний, что с момента появления всегда давала частным инвесторам все необходимое. И это неудивительно. Потому что ее деятельность организовали не просто талантливые предприниматели, а бывшие работники проп-трейдинговых компаний, хедж-фондов, крупных банков. А они на своем опыте выяснили, чего не хватает мелким розничным трейдерам. Так что с первых дней существования, а началось оно в 2001, Fiesta Capital взяла правильный курс в развитии. И сумела предложить клиентам настолько выгодные условия на фоне конкурентов, что дела ее быстро пошли в гору.

Но для трейдеров стран СНГ работа с подобными компаниями долгое время была крайне неудобна. Основными причинами были: языковые проблемы, высокие депозиты, сложности с регистрацией, вводом и выводом денег. Однако сейчас, если верить русскоязычным отзывам о Fiesta Capital, брокер нацелен на сотрудничество с клиентами из РФ и близлежащих государств, а потому предлагает довольно выгодные условия сотрудничества с учетом специфики региона.

Вот только перед тем, как открывать счет, хотелось бы убедиться, что брокеру можно доверять деньги. Потому что верить первому встречному трейдеры восточноевропейского региона давно отвыкли. Чтобы оценить надежность Fiesta Capital, отзывы, механизмы работы и торговые условия необходимо проанализировать в первую очередь.

Отзывы о Fiesta Capital: платит или нет?

Поскольку рассматриваемый брокер функционирует уже более 21 года, то это сам по себе важный фактор. И его хватает, чтобы вызвать доверие. Плюс за долгое время работы накопилась масса отзывов о Fiesta Capital на веб-сайтах российской и зарубежной части интернета. Мы, к примеру, легко нашли русскоязычные комментарии на:

И в первую очередь нас интересовало, насколько честно Fiesta Capital платит деньги. Ведь если тут встречаются задержки или другие проблемы с выводом, то о доверии и речи быть не может. Тогда и продолжать делать обзор не имеет смысла. Но, изучив ветки с сообщениями на всевозможных форумах, сайтах и социальных сетях, найти признаки недобросовестной работы со стороны Fiesta Capital не удалось. Из чего делаем вывод – можно доверять! И продолжаем более внимательное изучение особенностей его функционирования.

Какую полезную информацию содержат комментарии

Знакомясь с отзывами о Fiesta Capital, выяснили следующее:

Если сопоставить старые сообщения с новыми, то нетрудно заметить улучшение отдельных аспектов. К примеру, количество активов и их разнообразие существенно выросло. Время вывода средств составляло обычно три дня. А теперь после оформления заявки на снятие редко проходит более 24 часов, пока деньги оказываются на карте или электронном кошельке. И еще улучшилось исполнение как в части скорости срабатывания ордеров, так и уменьшения спредов. Определив, что проблем с оплатой не будет, интересно посмотреть, а удобно ли осуществлять финансовые транзакции. И выяснилось, что вполне. В Fiesta Capital не предусмотрено удержание комиссионных, а пополнять счет и выводить средства клиенты вольны в любое время. И в отзывах о Fiesta Capital часто встречается похвала в адрес службы поддержки, терминала, ассортимента активов, спредов и прочих важных аспектов.

Так что на основании отзывов о Fiesta Capital можно смело утверждать, что брокер заслуживает доверия.

Терминал с инновационными технологиями

На этапе запуска проекта, очевидных вариантов в плане торгового терминала не было. Это сейчас уже каждый, кто интересуется трейдингом, слышал про MT4 и 5, cTrader и прочие. Тогда в 2001 такого не было. А о веб-платформе в те времена никто и не задумывался. Но в Fiesta Capital понимали, что веб-терминал будет отличным решением. А потому вложили массу ресурсов и средств, чтобы создать торговую платформу собственной разработки.

И она сегодня радует:

Удобным и легким в освоении интерфейсом. Доступностью основных функций личного кабинета прямо в терминале. Инновационной технологией нейронных сетей, помогающих выискивать выгодные точки входа. Удобным доступом к своему рабочему пространству с любого устройства. Присутствием популярных индикаторов, поддержкой множества типов графиков и инструментов аналитики.

К каким финансовым рынкам открыт доступ в Fiesta Capital

В комментариях часто можно видеть, как брокера хвалят за широкий круг доступных активов. Так что стоит упомянуть о них:

Форекс – глобальный обмененный «пункт», где происходит покупка и продажа одних валют по отношению к другим. Основными участниками выступают крупные банки, инвестиционные компании, фонды и др. Fiesta Capital предоставляет более 50-ти валютных пар для заработка. Фондовая биржа представлена индексами и акциями. Последние разбиты на три сектора. Это Европа, США и пока еще Россия. В общей сложности трейдерам доступно более сотни ценных бумаг для инвестиций и спекуляций. А также несколько десятков индексов. Товарно-сырьевая биржа позволяет торговать продукцией аграрного сектора, металлами, газом, нефтью и т. п. Поэтому любители этого класса активов легко найдут все необходимое. Крипторынок, который приковывает сейчас к себе больше всего взглядов со стороны инвесторов и трейдеров, тоже не забыт. Конечно, о таком выборе криптоактивов, как на криптобиржах, пока речь не идет. Но более десятка ликвидных криптовалют в Fiesta Capital имеется. А этого вполне хватает, чтобы насладиться повышенной волатильностью этих инструментов.

Как вводить и выводить заработанную прибыль

Пройдя простую регистрацию, можно приступать к пополнению счета и открытию первых позиций. Переводимые на баланс активы попадают на специальные сегрегированные счета. То есть деньги инвесторов не смешиваются с оборотным капиталом брокера. И эти моменты тщательно контролируются финансовыми регуляторами. А под брендом Fiesta Capital функционирует две компании. Одна из них, более ранняя, регулируется Британским надзорным органом FCA. Другая – Кипрской комиссией CySEC.

Но если с пополнением нет никаких преград, то для вывода потребуется сделать дополнительный шаг. Он состоит в прохождении верификации. А ее суть сводится к сканированию или фотографированию документов, удостоверяющих личность, для дальнейшей передачи электронной копии в финансовый отдел Fiesta Capital. Отзывы говорят, что подтверждение личных данных происходит обычно быстро, но в некоторых случаях может растянуться на три рабочих дня.

Среди поддерживаемых платежных направлений:

Криптовалютные переводы в биткоине. Транзакции с электронных кошельков: PayPal/PAYEER/Yoomoney/Qiwi. Карты банковских платежных систем.

Используя первый вариант при пополнении счета, важно понимать, что скорость обработки платежей в криптовалюте зависит от загрузки блокчейна биткоина. Ну а для остальных платежных направлений скорость пополнения мгновенная.

Инвестиционные возможности Fiesta Capital

Новичкам очень непросто наладить стабильное получение прибыли. Поэтому они обычно не могут бросить работу или учебу, занимаясь исключительно трейдингом и инвестициями. Более того, первые попытки зачастую крайнее неудачные. В связи с этим Fiesta Capital решило оказать посильную помощь. И внедрила бесплатную услугу по предоставлению готовых торговых рекомендаций.

Для подключения не требуется соответствовать каким-то особым условиям. Достаточно зарегистрироваться и пополнить депозит. Ну а потом можно, следуя рекомендациям, просто повторять действия экспертов и наблюдать, как растет счет. Размещать сделки через веб-платформу легко. А делать это удобно даже на ходу во время профессиональной деятельности, на отдыхе и т. п.

Обратив внимание на отзывы о Fiesta Capital, выяснились такие моменты:

Следуя советам в части мани-менеджмента и открывая позиции с риском не более, чем на 1%, инвесторы Fiesta Capital приумножают стартовый капитал в 2-3 раза за год. При удачном стечении обстоятельств прибыль достигает еще более внушительных значений. Для получения пассивной прибыли нет никаких преград. И не требуется специальных знаний. Подключив трансляцию сигналов, клиент самостоятельно контролирует каждую сделку. То есть у него полная свобода действий и никаких обязательств.

Краткий итог по работе Fiesta Capital

Закончив рассматривать ключевые условия сотрудничества и отзывы о Fiesta Capital, можно подвести итог. И с уверенностью сказать, что брокеру можно доверять деньги. К тому же минимальный депозит тут всего $100. Поэтому ничто не мешает начать с малого, чтобы лично протестировать все моменты. Хотя не следует забывать, что на финансовых рынках действует простое правило. Чем больше вкладываешь, тем больше зарабатываешь. Поэтому нетерпеливым и жаждущим выйти на солидный заработок следует подумать о более серьезных вложениях.