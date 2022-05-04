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РИА Новости

Росгвардия проверила готовность военнослужащих к Параду Победы

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Бронеавтомобиль "Патруль" Росгвардии, который примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая
Бронеавтомобиль "Патруль" Росгвардии, который примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Генерал-полковник Виктор Стригунов проверил готовность парадного расчета Росгвардии к параду на Красной площади 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии состоялся строевой смотр военнослужащих, которые примут участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Готовность парадного расчета оценил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов. С трибун за тренировкой наблюдали члены семей военнослужащих и ветераны дивизии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, чтобы попасть в расчет парадной роты, военнослужащие проходят строгий отбор по весу, росту и строевой выправке. Подготовка к параду в дивизии имени Дзержинского начинается еще в январе. На первом этапе тренировок военные оттачивают одиночную строевую подготовку с оружием и без него, затем совершенствуют строевые приемы в составе шеренг и парадных рот, проходя парадным шагом свыше восьми километров.

Затем бойцы проходят в составе войск Московского гарнизона на парадной площадке в поселке Алабино. Далее - ночные и генеральная репетиции парадных расчетов на Красной площади.

"Генерал-полковник Виктор Стригунов выразил уверенность в том, что солдаты и офицеры дивизии имени Ф.Э. Дзержинского достойно представят Росгвардию на военном параде, продемонстрировав безупречную выправку и строевую слаженность. Также он пожелал участникам парадного расчета успехов в ратной службе, добра, счастья и семейного благополучия", - подчеркнули в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что в эту субботу военнослужащие Росгвардии примут участие в открытой генеральной репетиции парадных расчетов на Красной площади.

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