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Интерфакс-АВН

Эстония форсирует обустройство границы с РФ

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ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

Таллин. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии планируют завершить обустройство границы с Россией в 2025 году, на год раньше намеченного срока.

"Если изначально срок окончания строительных работ на границе был намечен на конец 2026 года, то сейчас есть надежда на то, что благодаря заложенным в дополнительном госбюджете средствам работа будет ускорена", - сообщил во вторник телерадиовещанию ERR руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги (Janek Magi).

По его словам, "несмотря на трудности с поставками стройматериалов, ожидается, что большая часть эстонско-российской границы будет обустроена к концу 2025 года".

Первый участок инфраструктуры восточной границы длиной в 23,5 км будет готов летом, или на год раньше запланированного срока. Начались работы и на втором участке длиной в 40 км.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная граница пролегает на протяжении 136 километров, остальная часть - по Чудскому озеру и реке Нарве.

Как сообщал департамент полиции и пограничной охраны, на сухопутной части границы будет установлена электронная охранная система, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

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Россия
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