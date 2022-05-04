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Интерфакс-АВН

Премьер Италии призывает ЕС к ускоренной интеграции

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Марио Драги во вторник заявил, что ЕС на фоне международной обстановки нужно реформировать свои структуры управления и добиваться более тесной интеграции союза.

"Государственные институты власти, установленные нашими предшественниками в предыдущие десятилетия, хорошо служили всем европейским гражданам, но они не адекватны реальности, с которой мы столкнулись", - приводит агентство Bloomberg слова премьера с выступления в Европарламенте.

Он отметил, что ЕС нуждается "в ускорении европейского интеграционного процесса" и призвал координировать решения в сфере обороной и внешней политики. Премьер назвал предлагаемую им новую форму ЕС "прагматическим федерализмом", при котором руководство ЕС будет действовать совместно принятие решений в таких сферах как экономика, энергетика, оборона, внешняя политика союза.

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