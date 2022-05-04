Джонсон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи

Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.

Киев. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к Верховной Раде Украины сообщил о предоставлении Киеву помощи на 3 млрд фунтов стерлингов, утверждают нардепы.

"Борис Джонсон обратился к Верховной Раде. Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой Владимир Зеленский" - написал депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, отметив, что Джонсон сообщил о новом пакете военной помощи, включающего ракеты и радары контрбатарейной борьбы.

В свою очередь член фракции "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что Джонсон объявил о предоставлении нового оружия и средств защиты на 3 млрд фунтов, включая "радары для антиартиллерии".