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Интерфакс-АВН

Джонсон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи

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Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон после выступления на Даунинг-стрит в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости Джастин Гриффитс-Уилльямс

Киев. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к Верховной Раде Украины сообщил о предоставлении Киеву помощи на 3 млрд фунтов стерлингов, утверждают нардепы.

"Борис Джонсон обратился к Верховной Раде. Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой Владимир Зеленский" - написал депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, отметив, что Джонсон сообщил о новом пакете военной помощи, включающего ракеты и радары контрбатарейной борьбы.

В свою очередь член фракции "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что Джонсон объявил о предоставлении нового оружия и средств защиты на 3 млрд фунтов, включая "радары для антиартиллерии".

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Страны
Великобритания
Украина
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