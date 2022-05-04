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РИА Новости

Швеция укрепляет оборону из-за ситуации на Украине, заявила премьер

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Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине будет иметь значительные последствия для Швеции, оборонный бюджет будет увеличен максимально быстро, вопросы безопасности включают в себя также дебаты о возможном вступлении в НАТО, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон журналистам на полях выездного заседания правительства Германии.

Ранее в Мезеберге стартовало выездное заседание правительства ФРГ, которое продлится два дня. На мероприятие были приглашены в качестве гостей премьер-министры Швеции и Финляндии, с которыми германский кабмин обсудил вопросы безопасности.

"Ситуация в области безопасности требует еще большего сближения <...> как с балтийскими государствами, так и с ЕС и трансатлантическими партнерами. Мы должны приспособиться к этим новым условиям, укреплять нашу оборону, мы ускоряем этот процесс. Как и Германия, мы увеличим наши расходы на оборону как можно скорее до 2 процентов ВВП", - сказала премьер-министр Швеции, добавив, что военный конфликт на Украине будет иметь "значительные последствия как для наших стран, так и для России".

Она добавила, что вопросы об укреплении обороноспособности Швеции включает в себя также "обсуждение о будущем членстве в НАТО и других опций, которые есть".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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