ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"

МАРИУПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — отметил он.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.

Благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

* Против бойцов "Азова" в России возбуждено уголовное дело.