Источник изображения: topwar.ru

Нескольким российским военнослужащим, чьи жизни и здоровье оказались в серьезной опасности, очень повезло. В соцсетях показали результаты удара гранатомета по специальной бронемашине (СБМ) «Тигр-М», в которой они в тот момент находились.

Об этом сообщает Telegram-канал «Тюменский щит».

Можно предположить, что данное происшествие состоялось в ходе российской спецоперации на Украине. По автомобилю выстрелили из гранатомета. Не сообщается, был ли кто-то из находившихся в бронемашине ранен, известно лишь, что все они остались живы.

«Тигр» справился, спас несколько жизней

- пишут в группе «Солдат Удачи» социальной сети «ВКонтакте».

«Тигр» удар выдержал, повезло ребятам

- комментирует сообщение один из читателей.

Источник изображения: topwar.ru

Специальная бронемашина «Тигр-М2», она же ВПК-233136, обычно применяется для перевозки воинских подразделений, патрулирования местности, выполнения охранных функций огневой поддержки, в поисково-спасательных и других целях. Автомобиль можно эксплуатировать в самых суровых климатических условиях.

Сейчас российские военные совместно с бойцами Народной милиции ЛНР и ДНР продолжают наступательную операцию, встречая серьезное сопротивление ВСУ и националистических подразделений. Как и раньше, они оборудуют свои позиции на гражданских объектах, включая школы и больницы. Часто они используют мирное население Украины и республик Донбасса в качестве «живого щита».