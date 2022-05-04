Президент России подписал указ об ответных санкциях против недружественных стран

Источник изображения: topwar.ru

Президент России подписал указ об ответных санкционных мерах против тех стран, которые ранее ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Указ носит название «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В тексте указа прописан запрет для российских контрагентов совершать сделки с теми физическими и юридическими лицами, в отношении которых действуют санкционные меры Российской Федерации. Никакой орган государственной власти, включая власти на местах, не имеет права совершать сделки с подсанкционными структурами, исполнять обязательства по совершённым ранее сделкам, если такие сделки на данный момент на 100% не исполнены.

Запрещается осуществление финансовых операций, которые могут приносить выгоду тем структурам и лицам, которые входят в российские санкционные списки.

Также указ запрещает вывозить с российской территории сырьё и продукцию, если они поставляются за рубеж подсанкционным структурам или аффилированным с ними лицам.

Полный текст президентского указа:

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Исходя из буквы указа, можно говорить о том, что подсанкционные зарубежные структуры могут лишиться поставок фактически любых товаров, произведённых в России, и любых добытых в РФ полезных ископаемых. Так, европейские подсанкционные структуры Москва может лишить поставок газа, если те не примут условия РФ по оплате через рублёвые счета в российском банке. Также недружественные страны могут лишиться поставок удобрений, зерновых (и другого продовольствия), ГСМ, урана (включая обогащённый для атомной промышленности), никеля, продукции для высокотехнологичных отраслей, авиационных и ракетных двигателей и многого другого.

Помимо всего прочего указ фактически позволяет российской стороне не выплачивать долгов перед недружественными странами и компаниями из таковых. Это можно рассматривать как частичную компенсацию заморозки (фактического воровства западными странами) российских активов.