Войти
Интерфакс-АВН

Великобритания обещает Украине новый пакет военной помощи на $375 млн

682
0
-1
Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Лондон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания намерена предоставить Украине военную помощь еще на 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн), объявил офис британского премьера.

Новая партия помощи будет включать оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радиолокационную систему. Лондон предлагает также поставить приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотные летательные аппараты и бронированные автомобили.

Ранее Британия уже поставила Украине более 5 тыс. противотанковых ракет и пять систем противовоздушной обороны на сумму 200 млн фунтов стерлингов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Похожие новости
24.11.2021
Трехсторонний сигнал Пекину
18.11.2021
Захарова указала на наращивание военной активности Британии у границ РФ
17.11.2021
Перебор самолетов: как авиация НАТО следит за русским флотом в Чёрном море
09.11.2016
США быстро закупают норвежскую технологию после российского вторжения: им нужна бoльшая ударная сила (Teknisk Ukeblad, Норвегия)
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
21.09.2012
Страны Северной и Северо-Восточной Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
01.11.2008
Ливийский пирог
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410