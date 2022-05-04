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РИА Новости

ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены командные пункты в Харьковской области и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал он на брифинге.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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2 комментария
№1
04.05.2022 08:55
Я так  и не  понял! уже  месяца  два  назад у России было господство в  воздухе и авиация и ПВО Украины  были подавлены и  , вдруг,  регулярно  уничтожают ПВО и регулярно  сбивают  самолеты... А что ВКС  не бомбит ничего толком? Все  Калибры да Ониксы. Ясно что аэродром  если Калибром поразить, то залатают через день, а  если засыпать бомбами  все ВВП и ангары то уже  на  месяц. Кто-то врет или я  что-то не  понимаю?
0
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№2
04.05.2022 10:24
Цитата, ID: 20333 сообщ. №1
Я так  и не  понял! уже  месяца  два  назад у России было господство в  воздухе и авиация и ПВО Украины  были подавлены и  , вдруг,  регулярно  уничтожают ПВО и регулярно  сбивают  самолеты... А что ВКС  не бомбит ничего толком? Все  Калибры да Ониксы. Ясно что аэродром  если Калибром поразить, то залатают через день, а  если засыпать бомбами  все ВВП и ангары то уже  на  месяц. Кто-то врет или я  что-то не  понимаю?

Похоже, что космонавты не умеют\не рискуют ходить в крупные групповые вылеты с подавлением ПВО и бомблением всего подряд.
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