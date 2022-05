"Вернуть ракету из космоса и поймать ее вертолетом - вроде сверхзвукового балета"

Компания Rocket Lab впервые в истории поймала космическую ракету вертолетом

В ночь на 3 мая впервые в истории мировой космонавтики удалось вернуть отработавшую ракетную ступень с помощью парашютов и вертолета. Это - часть плана американо-новозеландской компании Rocket Lab по созданию многоразовой транспортной системы. "Газета.Ru" проследила за запуском и выяснила у Павла Пушкина, бывшего российского космического "частника", в чем преимущества подобной схемы, и как ее планировали использовать в СССР.

Компания Rocket Lab поймала отработавшую первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета. Запуск и спуск транслировались на YouTube-канале компании.

Electron - это сверхлегкая ракета с полезной нагрузкой около 250 килограмм и высотой 17 метров. Такие малые размеры и вес позволили компании использовать ряд необычных технологий для упрощения конструкции - например, турбонасосы двигателей Rutherford работают от аккумуляторов, а не за счет сжигания части топлива в небольшой камере сгорания.

Долгое время Rocket Lab существовала в узкой экономической нише: запускала маленькие спутники на необычные орбиты (например, с высоким наклонением), для которых тяжело набрать несколько клиентов для совместного запуска на тяжелой ракете. Но в последние несколько лет компания объявила о развитии, обнародовала планы создания более тяжелой ракеты Neutron и модифицировала Electron, чтобы сделать возможным повторное использование первой ступени.

Миссия называлась There And Back Again, в качестве отсылки к книге Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". Спустя две минуты после запуска c космодрома в Новой Зеландии, совершенного в ночь на вторник (мск), произошло разделение ступеней. Вторая ступень продолжила разгон 34 спутников, а первая начала спуск в рассчитанный район. На высоте около 13 километров вышел тормозной парашют, рассчитанный на высокую скорость, а на высоте шести километров был выпущен основной.

Ракета продолжила плавный спуск с вертикальной скоростью 10 метров в секунду. Спустя некоторое время ее заметил пилот вертолета Sikorsky S-92 и отправился на перехват. На высоте в два километра ему удалось зацепить парашют ракеты крюком на тросе и, таким образом, поймать ее.

"Вернуть ракету из космоса и поймать ее вертолетом - это что-то вроде сверхзвукового балета. Для этого должны сойтись множество факторов, все системы должны работать безупречно, и я горжусь успехами группы возвращения ракеты и всеми нашими инженерами, которые справились с задачей и поймали нашу первую добычу",

- сказал глава компании Питер Бек.

Однако спустя некоторое время после успеха он объявил, что пилот вертолета понял: нагрузка слишком велика. Вертолет отцепил ступень, и она мягко приводнилась. Ее подобрал корабль и, по утверждению ведущей трансляции, ступень все равно в отличном состоянии. Теперь инженерам предстоит провести детальный анализ и выяснить, можно ли запустить ракету в космос вновь. В случае положительного ответа компания сможет значительно сократить затраты на новые запуски, как делает компания SpaceX, чьи ступени садятся на хвост с помощью ракетных двигателей.

Миссию There And Back Again прокомментировал Павел Пушкин, независимый космический эксперт, а ранее - директор компании "Космокурс", которая пыталась создать российскую частную ракету для запуска космических туристов.

"Вообще, идея вертолетного подхвата ракетной ступени не новая, давно выдвигаемая, в том числе у нас в России. Самое интересное, что это довольно отработанная технология, связанная с космосом. Подобным образом из космоса возвращали спускаемые аппараты, капсулы с фотопленкой",

- сказал он.

Основной проблемой при подхвате космических аппаратов является их вес и грузоподъемность вертолета. Кроме того, с увеличением веса ракетной ступени растут габариты парашюта, из-за чего вертолет начинает его сдувать. Возврат на парашюте - хорошая альтернатива реактивной посадке на ножки, так как избавляет от необходимости просчитывать динамику и оставлять топливо для тормозного импульса, считает эксперт.

Кроме того, по словам Пушкина, подобную схему планировали использовать в Советском Союзе для спасения ускорителей системы "Энергия" - "Буран" с помощью двух вертолетов. Этот космический корабль должен был быть многоразовым, подобно "шаттлам". Space Shuttle сбрасывал твердотопливные ракетные ускорители в океан для повторного использования, а "Буран" стартовал над сушей и полагался на более хрупкие жидкостные боковые ступени. Однако проект вертолетного спасения так и не вышел из ранней стадии разработки.

Ранее компания Rocket Lab представила возвращаемую ракету Neutron с реактивной посадкой. Она гораздо более грузоподъемная, чем Electron, и отличается от конкурентов головным обтекателем, интегрированным в первую ступень. В результате ракета становится похожей на матрешку, будто бы "выплевывает" вторую ступень и закрывает створки обратно.

Василий Зайцев