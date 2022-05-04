Минобороны показало кадры применения авиабомб с парашютным механизмом по укреплённым позициям противника

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Министерство обороны России продемонстрировало нанесение удара бомбардировщиком Су-24М по замаскированным позициям противника. Сообщается о том, что самолёт ВКС России осуществлял полёт на предельно малой высоте, что сводило к минимуму эффективное применение средств ПВО со стороны противника.

Российское оборонное ведомство сообщает о том, что удар был нанесён про укреплённым позициям вооружённых сил Украины – до долговременным сооружениям укрепрайона противника.

Сообщается, что после бомбометания самолёт осуществил маневр с отстрелом тепловых ловушек для снижения рисков со стороны ПВО украинских войск.

На кадрах, публикуемых Минобороны РФ, можно видеть, как идёт сбрасывание авиабомб, оснащённых специальными парашютами. При этом самолёт осуществляет полёт на высоте максимум 30-40 м. Речь может идти о модификациях авиационных бомб ФАБ-250Ш.

Парашютный механизм в данном случае предназначен для замедления падения авиабомбы с относительно малой высоты, чтобы осколки при разрыве бомбы не поразили самолёт, с которого эти авиационные боеприпасы были сброшены.

На кадрах демонстрируются разрывы авиабомб в районе лесопосадки. В таких лесопосадках противник обычно и оборудует укреплённые позиции с размещением там многочисленных окопов, блиндажей, траншей и иных объектов, в том числе и тех, где можно скрытно разместить тяжёлые вооружения.