Войти
Военное обозрение

Минобороны показало кадры применения авиабомб с парашютным механизмом по укреплённым позициям противника

802
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России продемонстрировало нанесение удара бомбардировщиком Су-24М по замаскированным позициям противника. Сообщается о том, что самолёт ВКС России осуществлял полёт на предельно малой высоте, что сводило к минимуму эффективное применение средств ПВО со стороны противника.

Российское оборонное ведомство сообщает о том, что удар был нанесён про укреплённым позициям вооружённых сил Украины – до долговременным сооружениям укрепрайона противника.

Сообщается, что после бомбометания самолёт осуществил маневр с отстрелом тепловых ловушек для снижения рисков со стороны ПВО украинских войск.

На кадрах, публикуемых Минобороны РФ, можно видеть, как идёт сбрасывание авиабомб, оснащённых специальными парашютами. При этом самолёт осуществляет полёт на высоте максимум 30-40 м. Речь может идти о модификациях авиационных бомб ФАБ-250Ш.

Парашютный механизм в данном случае предназначен для замедления падения авиабомбы с относительно малой высоты, чтобы осколки при разрыве бомбы не поразили самолёт, с которого эти авиационные боеприпасы были сброшены.

На кадрах демонстрируются разрывы авиабомб в районе лесопосадки. В таких лесопосадках противник обычно и оборудует укреплённые позиции с размещением там многочисленных окопов, блиндажей, траншей и иных объектов, в том числе и тех, где можно скрытно разместить тяжёлые вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.03.2022
Российский флот готовился к крупному сражению с Западом
25.06.2021
Журналист Би-би-си признал, что Defender специально нарушил границу РФ
24.06.2021
Все фиолентово: зачем британский эсминец нарушил границу у побережья Крыма
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
23.01.2013
Горячие Черноморские камушки
26.10.2012
Численные аспекты перевооружения ВВС
29.09.2011
Краснозведные тяжеловесы: реорганизация российской тяжелой военно-транспортной авиации (Air Forces Monthly)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410