Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие.

"Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал генерал.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть украинских военных объектов: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники, продолжил Конашенков.

Ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны близ Подоловки в Харьковской области. В районе Кульбакино (Николаевская область) уничтожена пусковая установка комплекса С-300.

Подразделения ПВО за ночь сбили ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО "Смерч" и шесть украинских беспилотников — в районе Березовки (Одесская область), Борщевой и Чернещины (Харьковская), Барвинка (Херсонская) и Михайловки (ДНР).

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники, артиллеристы — 54 огневые позиции, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и техники.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.