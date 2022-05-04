«Росэлектроника» разработала беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал беспроводные датчики для «умного дома», промышленного Интернета вещей, систем безопасности и мониторинга параметров холодильного оборудования. Устройства изготовлены на базе герконов и отличаются от существующих аналогов расширенной сенсорикой и повышенной долговечностью.

В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE). Это позволяет увеличить срок автономной работы изделий до 10 лет без замены батарей. IoT-датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля. Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга.

Линейка датчиков включает семь устройств, отличающихся набором встроенных и внешних сенсоров, а также типом и емкостью элементов питания. Серийный выпуск новых устройств будет развернут на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов (РЗМКП, входит в «Росэлектронику»).

«Мы видим широкие возможности применения новых датчиков – на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании, в теплицах и в системах «умный дом». У датчиков есть режим Bluetooth Long Range. Это позволяет использовать их на расстоянии более километра от Bluetooth-станции. Изделия компактные, легко крепятся к поверхностям и работают в индустриальном диапазоне от -55 до +85 °С. На сегодняшний день уже созданы первые опытные образцы», – заявил генеральный директор Рязанского завода металлокерамических приборов Аркадий Орлов.

РЗМКП занимает 14% мирового рынка герконов, входит в тройку мировых лидеров. Герконы применяются в качестве контактных пар различных реле, выключателей, кнопок, датчиков и индикаторов в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

IoT-датчики разработаны в рамках партнерства с российской компанией ООО «Тесла Смарт», обладающей широкими компетенциями в области проектирования и разработки беспроводных Bluetooth-датчиков, автономных NB/BLE логгеров-регистраторов, INDOOR-навигации для контроля персонала и различного имущества в закрытых помещениях – на промышленных производствах, складах, строительных объектах, в торговых центрах.

Холдинг «Росэлектроника»