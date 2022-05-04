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РИА Новости

Минобороны России показало видео применения ракетного комплекса С-300В

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Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит"
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит".
Источник изображения: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало кадры с применением перспективной радиолокационной станции "Ниобий" и зенитно-ракетного комплекса С-300В, передает RT.

По данным ведомства, в новом позиционном районе к боевому дежурству приступили подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа.



Комплекс осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров, а также обеспечивает данными зенитные ракетные комплексы ПВО.

Как отметили в оборонном ведомстве, станция эффективно обнаруживает все типы воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты и беспилотники.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео боевой работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в зоне спецоперации на Украине.

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Украина
Продукция
Искандер
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