В США в очередной раз изменили график проведения испытаний нового радара ПВО LTAMDS

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Разработкой и созданием радара нового поколения, способного в том числе перехватывать гиперзвуковые ракеты, занимается компания Raytheon.

Ранее Исполнительное управление программы армии по ракетам и космосу сообщило, что в проект внесены коррективы по срокам проведения испытаний из-за проблем в логистике, связанным с COVID. Четыре новых комплекса должны поступить на вооружение армии США в конце 2023 году вместо ранее запланированного четвертого квартала текущего года.

Армия продолжит вносить необходимые коррективы в график испытаний, чтобы выполнить мандат конгресса на развертывание одного батальона LTAMDS (четыре радара) к декабрю 2023 года,

— говорится в заявлении ведомства.

Согласно отчета, полученного Конгрессом США, программа LTAMDS испытывала проблемы с выполнением графика работ, отдельные из которых отодвинули начало испытаний на год. Квалификационные испытания, первоначально запланированные на первый квартал 2022 года, не начнутся до четвертого квартала 2022-го. Но, согласно отчета, испытания завершатся в первом квартале 23-го финансового года.

Серийное производство радаров, ранее запланированное на конец этого года, начнется в первом квартале 2024 года.

Армия США уже более 10 лет реализует программу по замене системы Patriot. Помимо радара нового поколения LTAMDS, в разработке находится еще несколько перспективных проектов для модернизации противовоздушной системы. Интегрированную систему боевого управления Northrop Grumman или IBCS планируется испытать до конца этого года и начать производство в следующем.

В текущем году Пентагон также планирует провести конкурс по заключению контракта с предприятием ВПК для разработки новых ракет взамен Patriot. На вооружение новые ракетные системы ПВО планируется начать ставить в 2026 году. Если, конечно, опять не случится какой-либо сбой и программа привычно не будет отодвинута на более поздний срок.