Войти
Военное обозрение

В США в очередной раз изменили график проведения испытаний нового радара ПВО LTAMDS

758
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Разработкой и созданием радара нового поколения, способного в том числе перехватывать гиперзвуковые ракеты, занимается компания Raytheon.

Ранее Исполнительное управление программы армии по ракетам и космосу сообщило, что в проект внесены коррективы по срокам проведения испытаний из-за проблем в логистике, связанным с COVID. Четыре новых комплекса должны поступить на вооружение армии США в конце 2023 году вместо ранее запланированного четвертого квартала текущего года.

Армия продолжит вносить необходимые коррективы в график испытаний, чтобы выполнить мандат конгресса на развертывание одного батальона LTAMDS (четыре радара) к декабрю 2023 года,

— говорится в заявлении ведомства.

Согласно отчета, полученного Конгрессом США, программа LTAMDS испытывала проблемы с выполнением графика работ, отдельные из которых отодвинули начало испытаний на год. Квалификационные испытания, первоначально запланированные на первый квартал 2022 года, не начнутся до четвертого квартала 2022-го. Но, согласно отчета, испытания завершатся в первом квартале 23-го финансового года.

Серийное производство радаров, ранее запланированное на конец этого года, начнется в первом квартале 2024 года.

Армия США уже более 10 лет реализует программу по замене системы Patriot. Помимо радара нового поколения LTAMDS, в разработке находится еще несколько перспективных проектов для модернизации противовоздушной системы. Интегрированную систему боевого управления Northrop Grumman или IBCS планируется испытать до конца этого года и начать производство в следующем.

В текущем году Пентагон также планирует провести конкурс по заключению контракта с предприятием ВПК для разработки новых ракет взамен Patriot. На вооружение новые ракетные системы ПВО планируется начать ставить в 2026 году. Если, конечно, опять не случится какой-либо сбой и программа привычно не будет отодвинута на более поздний срок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
29.04.2022
В США ускорили разработку плана по замене ЗРК Patriot
08.07.2021
Американцы разработают спутники предупреждения о ракетных пусках для средней околоземной орбиты
19.08.2020
В США указали на место российского ВПК в мире
09.09.2019
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
02.11.2018
Новый радар для "Пэтриота". Сектор или вкруг?
31.10.2016
Летающие роботы наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410