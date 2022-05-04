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Военное обозрение

Власти Мали денонсировали договор о военном сотрудничестве с Францией

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что власти африканского государства Мали заявили о разрыве военного соглашения с Францией. Связано это, как сообщается, с масштабными нарушениями малийского суверенитета со стороны французских военнослужащих.

Напомним, что на днях власти Мали обвинили французское командование в нарушении средствами авиации Франции малийского воздушного пространства.

Официальный представитель правительства Мали заявил о том, что продолжаться нарушения суверенитета страны не могут. В этой связи Бамако сворачивает все контакты с Парижем по военной линии. Сообщается о денонсации договора о сотрудничестве в оборонной сфере. Этот договор между Бамако и Парижем был подписан в июле 2014 года.

При этом непосредственная денонсация договора вступит в силу в течение полугода после принятия решения малийским правительством. За это время Франция должна вывести всех своих военнослужащих (а в составе контингента НАТО в этой африканской стране пребывают и военнослужащих из других стран, включая Эстонию, Латвию и др.) из Мали, передав под контроль Бамако военные базы, используемые французской стороной в ходе операций «Бархан» и «Такуба».

Ранее в Бамако обвинили власти Франции в ведении неоколониальной политики, которая идёт вразрез с интересами народа Мали.

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Страны
Латвия
Мали
Франция
Эстония
Проекты
NATO
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