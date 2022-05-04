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Известия.ru

На авиабазе Хмеймим в Сирии провели репетицию парада Победы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На российской авиабазе Хмеймим состоялась совместная репетиция парада, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В строю — подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и Сирийской Арабской Республики (САР).

На российской авиабазе Хмеймим состоялась совместная репетиция парада, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В строю — подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и Сирийской Арабской Республики (САР).


«Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в ВОВ», — звучит привычное приветствие военнослужащих, на которое откликом разносится громогласное «Ура!».

Праздничные залпы нескольких орудий — особое украшение этого парада. Такое можно увидеть только здесь. Краса и гордость Сирии — элитные подразделения сирийской армии, в том числе моряки в парадной форме. Меховые шапки, белоснежные мундиры, белые перчатки и такого же цвета штиблеты — форма морских подразделений сирийской армии кажется непривычной.

На парад отобраны лучшие курсанты и моряки — надежда страны. Всего в этом седьмом по счету праздничном параде задействовано 1200 военнослужащих России и Сирии. Большинство из них участвовали в боевых действиях на территории дружественного государства.

Со стороны ВС РФ представлены морпехи (черные береты) или десант (голубые береты). Отдельная парадная коробка представлена военнослужащими военной полиции. Именно на этих парней возложены самые разнообразные функции: от выдачи гуманитарных наборов до сопровождения колонн военнослужащих и техники.

Роман — потомственный военный. С гордостью рассказывает о подвиге своего прадеда и деда, которые в годы Великой Отечественной в один день ушли добровольцами на фронт.

«Это очень важно для нас — принимать участие в военном параде Победы, так как мы гордимся поколением наших дедов, прадедов, которые воевали, в том числе и мои прадед и прапрадед — сын с отцом, они вместе ушли на фронт. Мой прадед был разведчиком, был ранен снайпером в кисть, повезло, что остался жив. Они вместе прошли войну, вернулись в победный 45-й год домой. Построили дом, в общем, всё сложилось удачно. Мы гордимся, что здесь чтим их память, память Великой Победы», — рассказал Роман.

Многим участникам сегодняшней репетиции парада уже доводилось участвовать в подобном мероприятии. Но только не девушкам-военнослужащим. Они участвуют в параде впервые.

После военнослужащих — очередь военной техники: бронированные «Тигры», «Тайфуны-К», новейшая модификация БТР-82А, танки Т-92А — вся техника, которой по праву гордятся Вооруженные силы России.

А еще — ракетный комплекс «Искандер-М», обладающий мобильностью, дальностью стрельбы и точностью поражения практически любых целей, «Панцирь-С», который способен поражать любые воздушные цели и бороться с легко бронированной наземной техникой и живой силой противника.

Завершает парад традиционная и самая известная песня о Великой Отечественной войне «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

В России репетиции парада Победы стали проводить с конца апреля. В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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