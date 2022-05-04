Войти
Известия.ru

Военные РФ рассказали об освобождении селений от радикалов ВСУ

774
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Танкисты, артиллеристы, мотострелковые роты и представители других родов войск Вооруженных сил РФ (ВС РФ) освобождают украинские населенные пункты от сопротивляющихся националистов и радикалов, рассказали в Минобороны 3 мая.

Танкисты, артиллеристы, мотострелковые роты и представители других родов войск Вооруженных сил РФ (ВС РФ) освобождают украинские населенные пункты от сопротивляющихся националистов и радикалов, рассказали в Минобороны 3 мая.

В составе батальонно-тактической группы подполковник Иван Афанасенко работал над вытеснением украинских радикалов с занимаемых позиций, поддерживая наступающих российских военных артиллерийским прикрытием.

Иван поражал цели и обеспечивал вывод российских артиллерийских подразделений из-под ответного огня украинских боевиков, численность которых превосходила группу военных ВС РФ.

Афанасенко удалось уничтожить пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты, два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 20 националистов. Профессиональные действия подполковника Афанасенко помогли российским войскам развить наступление в заданном стратегическом направлении.

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Азата Хамитова в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вел бой с противником в районе одного из населенных пунктов. Под непрекращающимся огнем националистов взвод, умело совершая противоогневые маневры, уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 человек живой силы противника. Под руководством старшего лейтенанта Хамитова российские мотострелки разгромили националистов вблизи освобожденного населенного пункта.

Сержант Степан Колесниченко действовал в составе мотострелковой роты, задачей которой было освободить населенный пункт от вооруженных украинских националистов. Во время наступления Колесниченко обнаружил огневые позиции противника и открыл по ним огонь из тактически выверенной точки.

Когда начался бой и враг повел минометный обстрел российских военных, Колесниченко, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, несмотря на осколочное ранение и контузию. Сержант продолжил бой и вместе с сослуживцами выполнил задачу по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов.

Накануне, 2 мая, Минобороны рассказало, как российские военные разминируют территории, оставшиеся после националистов, уничтожают брошенную технику и оружие, прорывают блокады, чтобы доставить продовольствие окруженным боевиками местным жителям.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника. Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.03.2022
Игра на понижение: Пекин разыграет Тайбэй
25.06.2020
"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
18.05.2015
Mistral вступил в морское расторжение
29.08.2013
Есть контракт
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410