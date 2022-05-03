Украина: тотальной войны нет, крупных побед нет, большие потери есть

В Польше среди русофобского треска государственной пропагандистской машины иногда раздаются голоса трезвости. Пока властные и провластные СМИ рапортуют о ярких победах ВСУ над российскими войсками и убеждают польского читателя, будто Россия на Украине проводит не спецоперацию, а ведёт тотальную войну против украинского народа, издание Myśl Polska («Польская мысль»), проанализировав фактические данные, пришло к выводу, что нет ни украинских побед, ни русской тотальной войны.

Неотъемлемым признаком тотальной войны являются ковровые бомбардировки, массовое уничтожение мирных жителей и критически важной социальной инфраструктуры – водопроводов, газопроводов, электростанций, больниц, продуктовых и лекарственных складов с целью вызвать голод и мучения простых граждан. Теоретики тотальной войны полагают, что население, подавленное множеством смертей и страданий, потребует от своего правительства пойти на любые уступки, лишь бы война прекратилась.

Что же мы видим на Украине? Myśl Polska в статье «Wojna totalna czy też operacja specjalna?» («Тотальная война или специальная операция?») отвечает: «Никто не атакует украинские электростанции, украинцы пользуются электричеством для стиральных машин и телевизоров. Никто не уничтожает украинские водопроводы, украинцы могут пить и купаться, сколько хотят.

Никто не отключает Украину от телефонной связи и интернета, украинцы могут связываться с целым светом, а президент Зеленский - позировать онлайн на лёгком рауте в парламентах так называемых демократических государств… Никто не уничтожает рабочие места, разве что только если они используются в военных целях. Банкоматы выдают гривны, госучреждения работают, дети и студенты беспрепятственно учатся. Никто не уничтожает (пока) украинских авто- и ж/д дорог, а в модный в [западной] прессе Киев постоянно мотаются представители стран, верных Соединённым Штатам, чтобы там добыть лавры борцов с коварным московским «тираном».

Совершенно спокойно в Киеве побывали президент Польши Анджей Дуда, госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия не мешает этим глупцам», – заключает Myśl Polska. И продолжает: «Давайте скажем честно – если бы это была война не на жизнь, а на смерть – Украина уже в первый бы день сидела без электричества, связи, воды, транспорта, а её ключевая инфраструктура была бы стёрта с лица земли в течение пары часов. У России есть чем нанести ошеломительные удары и уничтожить всё, чем располагает Украина как государство. Но, как видим, она не наносит этих финальных ударов по своему западному соседу».

Россия не лишает украинцев сотовой связи, как это делали американцы в Ираке, не сбрасывает химикаты, как американцы во Вьетнаме. «В белых перчатках старается сделать всё, чтобы потери среди мирного населения были как можно меньше, чтобы не повредить порты, дороги и жилые здания», – обращает внимание Myśl Polska.

Поскольку ВС РФ ведут ограниченные боевые действия и официальные цели операции тоже ограничены (демилитаризация и денацификация), о чём было заявлено Москвой с первого дня боевых действий, о полномасштабной войне России против Украины говорить нельзя. Проводится спецоперация, но не тотальная война в полном смысле слова. Отложенной целью спецоперации является смена политического режима на Украине, а не ликвидация украинцев. Не украинский народ, а неонацистская идеология и связанная с ней киевская политическая верхушка – вот кто противник России в этой войне.

Издание призывает украинцев поскорей осознать, что их смерти в боях с ВС РФ смысла не имеют, потому что эту войну они уже проиграли. Украина уже не будет такой как до 24 февраля 2022 года. Националистическая Украина была угрозой не только для России, но для всех своих соседей – Польши, Венгрии, Белоруссии, Приднестровья. Но только Россия, как сильное и влиятельное государство, потребовала прекратить истребление народа Донбасса.

Другие государства для защиты своих соотечественников слишком слабы, констатирует польский автор.

Крупных победах у ВСУ нет. Есть способность контратаковать, накрывать российские позиции из артиллерии, держать оборону на укреплённых рубежах, но не наступать. За два месяца спецоперации ВСУ не отбили у ВС РФ ни одного населённого пункта, в тылу российских войск не появились украинские партизаны.

Myśl Polska приводит соотношение потерь ВСУ и ВС РФ: самолёты – 84% против 7,7%, вертолёты – 71% против 7,02%, РСЗО – 51% против 3,06%, полевая артиллерия – 32% против 1,83%, средства ПВО – 82% против 1,32%, специальная автомобильная техника – 43% против 3,61%. ВМС Украины потеряли 100% кораблей.

Эти данные совпадают с оценкой американского военного эксперта Скотта Риттера, который оценил соотношение потерь 1:6 в пользу российской армии. Часть российской бронетехники попала в руки ВСУ из-за того, что ВС РФ продвигались настолько быстро, что бросали её на дороге, если кончалось горючее, не снижая темпов движения.

В ДНР объявлен дополнительный набор сотрудников в местные колонии из-за большого наплыва пленных. Свыше 3000 военнопленных содержатся в ДНР, часть - в ЛНР, некоторые вывезены в Россию для проведения процессуальных действий в рамках возбуждённых против них уголовных дел по обвинению в совершении военных преступлений.

Вот такие «перемоги» у украинского воинства.

Валентин ЛЕСНИК