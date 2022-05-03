Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»

Украине необходимо получить от Запада вооружения, которые будут иметь дальность полета 300 км и выше, чтобы они могли поражать цели далеко вглубь территории России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине нужны вооружения, которое может доставать противника на дальних подступах. Дальние подступы – это хотя бы 300 км и больше. Нужны ракеты средней дальности, Украина их получила, но это ракетные комплексы, которые имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться, как РСЗО типа наших «Градов», «Смерчей», «Ураганов», они работают до 60 км. А если им поменять и поставить совершенно другой модуль, она получается дальность полета до 300км. Вот это действительно то оружие, которым мы можем доставать склады, базы снабжения на дальних подступах. Мы можем, даже не подходя к линии фронта, наносить какие-то удары, и это будет ощутимо для нас», – рассказал генерал

Он похвастался наличием у Украины комплекса «Гром», которым ВСУ могут поразить цели на расстоянии 500 км и в качестве примера назвал город Тула

«У нас есть, правда он не до конца доведен, но он есть в наличии, и, если очень будет необходимо мы можем продемонстрировать тактический-ракетный комплекс «Гром». Дальность полета 500 км. Я не говорю до Москвы, но где-нибудь оружейный завод в Туле можно было бы представить, как одну из жертв, просто для демонстрации», – пригрозил СБУ-шник.

Комментируя возможность удара по Крымскому посту, Ягун заявил, что лучшим моментом удара будет отступление российских войск с полуострова на материк.

«Кода надо, тогда используем «Нептун». Мы показали, что он у нас есть, показали, что мы можем, поэтому все в свое время. Можно запустить ракеты, но они, все-таки, стоят огромных денег – и засветить комплекс, и не достичь никаких успехов. Не хотелось бы этого сделать.

Когда надо, с отвлекающими маневрами, – было бы здорово, думаю, до моста доберутся. Самый лучший момент уничтожения моста, когда оккупанты попытаются по нему убегать»,- добавил Ягун.

Вадим Москаленко