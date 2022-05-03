Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»

Украине необходимо получить от Запада вооружения, которые будут иметь дальность полета 300 км и выше, чтобы они могли поражать цели далеко вглубь территории России.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Нужны ракеты средней дальности, Украина их получила, но это ракетные комплексы, которые имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться, как РСЗО типа наших «Градов», «Смерчей», «Ураганов», они работают до 60 км. А если им поменять и поставить совершенно другой модуль, она получается дальность полета до 300км.
Вот это действительно то оружие, которым мы можем доставать склады, базы снабжения на дальних подступах. Мы можем, даже не подходя к линии фронта, наносить какие-то удары, и это будет ощутимо для нас», – рассказал генерал
Он похвастался наличием у Украины комплекса «Гром», которым ВСУ могут поразить цели на расстоянии 500 км и в качестве примера назвал город Тула
Комментируя возможность удара по Крымскому посту, Ягун заявил, что лучшим моментом удара будет отступление российских войск с полуострова на материк.
Когда надо, с отвлекающими маневрами, – было бы здорово, думаю, до моста доберутся. Самый лучший момент уничтожения моста, когда оккупанты попытаются по нему убегать»,- добавил Ягун.
Вадим Москаленко