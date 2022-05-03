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Репортёр

В Японии заявили о готовности воевать с Россией

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ВМС Японии
ВМС Японии.
Источник изображения: livedoor Blog

Крайне примечательное видео выпустил японский телеканал ANN News. В сюжете, вышедшем несколько дней назад, были показаны танковые учения на острове Хоккайдо в контексте подготовки к возможному военному столкновению с РФ.

Утверждалось, что военнослужащие и боевая техника Северной армии Сил самообороны Японии провели учения с боевыми стрельбами на местном полигоне. Речь идет о 7-й бронетанковой дивизии, которая насчитывает до 6 тысяч человек личного состава, до 200 танков Тип 90 и неизвестное количество прочей техники.

Происходящее в сюжете было прямо увязано со словами главы парламентской фракции РФ - СРЗП Сергея Миронова о том, что Россия, «по мнению ряда экспертов», якобы могла бы претендовать на остров Хоккайдо.

Телеканал попросил прокомментировать ситуацию генерала сухопутных войск в отставке Юки Ямашиту.

У военного ведомства и Сил самообороны нет конкретного врага, но все мы знаем из географии, что Россия лежит к северу от нас, а Китай и Северная Корея – на западе. Министерство обороны и армия оснащены в соответствии с этими угрозами

– сообщил эксперт.

Впрочем, он тут же успокоил публику.



Трудно предположить, что Россия выступит в поход на Хоккайдо уже завтра, но, если международная ситуация изменится, мы не знаем, как она поступит. Сахалин находится рядом с портом Вакканай, а остров Кунашир – недалеко от Немуро и Сибецу. Если бы российская армия высадилась там, в Японии была бы использована оборонительная стратегия, похожая на украинскую

– добавил он.

В комментариях посетители канала поблагодарили личный состав за службу и оборону страны. Некоторые подписчики потребовали наращивания расходов на оборону.

Ранее другой канал, уже напрямую принадлежащий Морским силам самообороны, разместил также примечательный ролик, призванный популяризировать деятельность военно-морского флота.

Состоящее из двух частей видео – в формате аниме и в виде документальной нарезки с реальной хроники – ставило целью привлечь молодежь на службу, поскольку в Стране восходящего солнца нет призыва и военных набирают исключительно на контрактной основе.

В сюжете отображены различные стороны деятельности Сорских сил самообороны. В частности, показана высадка на берег с десантных катеров на воздушной подушке LCAC во время спасательной миссии в одном из государств Океании.

Хотя Россия в этом видео напрямую не упомянута, в нем встречается карта Японии с исключительной экономической зоной, где южные Курильские острова (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) показаны частью Страны восходящего солнца.



Стоит отметить, что деградация российско-японских отношений началась задолго до украинского кризиса. После фактического провала переговоров по мирному договору японская общественность значительно радикализировалась в отношении любых вопросов, связанных с Россией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Япония
Персоны
Миронов Сергей
Проекты
Военные учения
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