Крайне примечательное видео выпустил японский телеканал ANN News. В сюжете, вышедшем несколько дней назад, были показаны танковые учения на острове Хоккайдо в контексте подготовки к возможному военному столкновению с РФ.
Утверждалось, что военнослужащие и боевая техника Северной армии Сил самообороны Японии провели учения с боевыми стрельбами на местном полигоне. Речь идет о 7-й бронетанковой дивизии, которая насчитывает до 6 тысяч человек личного состава, до 200 танков Тип 90 и неизвестное количество прочей техники.
Происходящее в сюжете было прямо увязано со словами главы парламентской фракции РФ - СРЗП Сергея Миронова о том, что Россия, «по мнению ряда экспертов», якобы могла бы претендовать на остров Хоккайдо.
Телеканал попросил прокомментировать ситуацию генерала сухопутных войск в отставке Юки Ямашиту.
– сообщил эксперт.
Впрочем, он тут же успокоил публику.
– добавил он.
В комментариях посетители канала поблагодарили личный состав за службу и оборону страны. Некоторые подписчики потребовали наращивания расходов на оборону.
Ранее другой канал, уже напрямую принадлежащий Морским силам самообороны, разместил также примечательный ролик, призванный популяризировать деятельность военно-морского флота.
Состоящее из двух частей видео – в формате аниме и в виде документальной нарезки с реальной хроники – ставило целью привлечь молодежь на службу, поскольку в Стране восходящего солнца нет призыва и военных набирают исключительно на контрактной основе.
В сюжете отображены различные стороны деятельности Сорских сил самообороны. В частности, показана высадка на берег с десантных катеров на воздушной подушке LCAC во время спасательной миссии в одном из государств Океании.
Хотя Россия в этом видео напрямую не упомянута, в нем встречается карта Японии с исключительной экономической зоной, где южные Курильские острова (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) показаны частью Страны восходящего солнца.
Стоит отметить, что деградация российско-японских отношений началась задолго до украинского кризиса. После фактического провала переговоров по мирному договору японская общественность значительно радикализировалась в отношении любых вопросов, связанных с Россией.