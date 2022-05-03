Погибшего на Украине датского наемника опознала семья

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании сообщило, что датский наемник, действовавший на стороне украинских войск в ходе спецоперации РФ, был идентифицирован семьей как один из погибших.

В пятницу датская газета Jyllands-Posten сообщила о том, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, был уничтожен на Украине. Наемник прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись у них. На момент смерти ему было 25 лет.

"Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", - сообщил датский МИД телеканалу TV2.

В ведомстве также отметили, что "министерство иностранных дел обязано сохранять конфиденциальность и не может вдаваться в подробности".

По данным TV2, датский наемник погиб в Николаеве под огнем артиллерии ВС РФ на этой неделе.