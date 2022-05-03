Число погибших на пожаре на Пермском пороховом заводе выросло до трех

Пермь. 2 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Третья пострадавшая на пожаре в цехе Пермского порохового завода скончалась в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Третья пострадавшая скончалась сегодня вечером", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, вечером 1 мая в одном из цехов ФКП "Пермский пороховой завод" произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали три работника: один погиб на месте, двое доставлены в больницу. В последующем еще один работник скончался в больнице.

Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливает государственная инспекция труда в Пермском крае и Западно-Уральское управление Ростехнадзора.