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Интерфакс-АВН

В Кишиневе не видят признаков угрозы нападения России на Молдавию

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Молдавские военные
Молдавские военные.
Источник изображения: © Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard

Кишинев. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны Молдавии заявило, что нет признаков, указывающих на угрозу нападения России на республику, говорится в сообщении министерства в связи с публикацией в британском издании The Times.

"Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отмечает Минобороны.

Согласно сообщению, специалисты министерства "постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях ситуации".

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Украина
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