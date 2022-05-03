В Кишиневе не видят признаков угрозы нападения России на Молдавию

Кишинев. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны Молдавии заявило, что нет признаков, указывающих на угрозу нападения России на республику, говорится в сообщении министерства в связи с публикацией в британском издании The Times.

"Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - отмечает Минобороны.

Согласно сообщению, специалисты министерства "постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях ситуации".