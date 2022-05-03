«НАТО не обеспечило Украину зенитным оружием для больших высот»

Полковник Генштаба Ходаренок назвал минус средств ПВО, которые Запад передал ВСУ

С началом специальной военной операции руководство Украины неоднократно просило Соединенные Штаты и другие страны НАТО «закрыть небо» над страной, но вместо этого коллективный Запад ограничился поставками зенитной ракетной техники. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое вооружение получил Киев и поможет ли оно ВСУ.

На начало специальной военной операции зенитные ракетные войска Вооруженных сил Украины, по данным из открытых источников, располагали следующим вооружением: 24-29 зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300П (11-13 С-300ПТ, 13-16 С-300ПС), один-два дивизиона С-300В, 10 дивизионов «Бук-М1».

В войсковой ПВО имелось свыше 110 ЗРК «Оса-АКМ», до 150 «Стрела-10», не менее 600 ПЗРК «Игла», до 90 ЗРПК «Тунгуска», до 30 ЗСУ-23-4 «Шилка». На хранении стояло не менее 400 зенитных орудий С-60 (57 мм) и до 300 ЗУ-23-2 (23 мм).

Новой техники ПВО в ВСУ с 1991 года не поступало. Имеющийся парк вооружения модернизировался и поддерживался в работоспособном состоянии собственными силами.

Массовая передача зенитной техники Киеву от НАТО началась практически сразу после начала специальной военной операции. При этом, по данным ряда западных СМИ, отдельные образцы техники были предоставлены ВСУ незадолго до начала конфликта.

США главным образом сосредоточились на поставках переносного зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger. Этот ПЗРК предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БЛА). Кроме того, Stinger обеспечивает возможность поражения небронированных наземных или надводных целей. FIM-92 Stinger разработан американской корпорацией General Dynamics Corporation и был принят на вооружение еще в 1981 году.

Это один из наиболее распространенных в мире ПЗРК, состоящий в настоящее время на вооружении более 30 государств. Stinger может поражать аэродинамические цели на высоте от 180 до 3800 м и на дальности до 4500 м. Вашингтон с февраля 2022 года уже передал Украине более 1,4 тыс. комплексов, отмечает агентство Reuters.

Великобритания, в свою очередь, поставила Украине несколько сотен зенитных ракетных комплексов ближнего действия Starstreak HVM. Он был разработан совместно британскими компаниями ВАе (ныне ВАЕ Systems) и Short Brothers (ныне Thales Air Defense) и серийно производится последней на предприятии в Белфасте для британской армии с 1997 года.

Комплекс Starstreak использует размещенную в транспортно-пусковом контейнере высокоскоростную двухступенчатую твердотопливную ракету массой 14 кг, длиной 1,4 м и диаметром 130 мм. Максимальная дальность стрельбы до 7000-7500 м и досягаемость по высоте до 4500-5000 м.

Помимо этого, от Великобритании Украина получила переносные зенитные ракетные комплексы Martlet. Этот ПЗРК является универсальной малогабаритной многоцелевой управляемой ракетой для применений «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух» и «воздух-поверхность», разработанной под шифром Lightweight Multirole Missile (LMM) британским отделением группы Thales (бывшая Shorts Missile Systems) в интересах министерства обороны Великобритании.

Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает ракете дальность стрельбы до 8000 м, на высоте до 5000-6000 м. Особенностью Martlet является использование двухканальной системы наведения - лазерной лучевой (как можно понять, полностью заимствованной от Starstreak, и, видимо, полуавтоматической) и инфракрасной на конечном участке наведения, что значительно повышает помехозащищенность.

О намерении усилить ПВО Украины заявили в Берлине. Германия планирует в ближайшее время поставить Украине 50 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Эта ЗСУ предназначена для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей на дальности от 100 до 4000 м и на высоте до 3000-4000 м, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных целей.

Важный момент заключается в том, что освоение ЗСУ Gepard расчетами ПВО Украины займет сравнительно продолжительный срок - до двух-трех месяцев. Стрельба из Gepard с применением и оптических прицелов, и радиолокационных средств далеко не самое простое дело и требует от личного состава высокой квалификации.

Несмотря на все поставки техники ПВО со стороны стран НАТО, диапазон высот от 6 тыс. м прикрыт только имеющимися у армии Украины на начало конфликта советскими комплексами и системами средней и большой дальности.

Следует зафиксировать, что на текущий момент США и НАТО проигнорировали просьбы Киева и не обеспечили Украину зенитным оружием для больших высот.

Исключение составляет переданный властями Словакии Украине советский зенитный ракетный дивизион С-300ПМУ «Фаворит». При этом поставленный Братиславой Украины комплекс далеко не самый новый вариант зенитной ракетной системы, штатное функционирование которого вызывает вопросы по причине крайнего износа.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок