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РИА Новости

Латвия призвала своих граждан уезжать из Приднестровья

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КПП "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья
КПП "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья.
Источник изображения: © Министерство государственной безопасности ПМР

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан страны покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики и отказаться от поездок в регион.

"С учетом ... деятельности вооруженных сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там покинуть регион", – приводит РИА Новости фрагмент заявления ведомства.

В Приднестровской Молдавской республике 25 и 26 апреля произошло три теракта – в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе, недалеко от воинской части в окрестностях села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

В республике объявили красный уровень террористической угрозы и открыли уголовные дела. МВД ПМР также подтвердило обстрелы с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются оружейные склады.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Тирасполе в мусорном контейнере обнаружили часть артиллерийской мины.

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Страны
Латвия
Молдавия
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