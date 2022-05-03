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Военное обозрение

Германия ищет боеприпасы для ЗСУ Gepard 1A2, планируемых к поставке на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Германия столкнулась с проблемой при планировании передачи Украине зенитных самоходных установок Gepard 1A2, снятых с вооружения Бундесвера более 20 лет назад и находящихся на хранении компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann. Как уже сообщалось, для этих зенитных установок у Берлина просто нет снарядов.

Компания KMW предложила передать Украине 50 зенитных установок Gepard 1A2, 28 апреля Бундестаг дал свое разрешение на передачу, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сказала речь, благословив отправку установок Киеву и тут случилось непредвиденное. Как оказалось, у Германии нет снарядов для установок Gepard 1A2. Все дело в том, что самоходка оснащена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon GDF под снаряд 35х228 мм, который опять же выпускает Швейцария. А она отказывается поставлять какие-либо вооружения странам, на территории которых имеется конфликт.

Немцы начали искать, где бы еще найти такие снаряды и вроде бы уже договорились с Бразилией на поставку 300 тысяч 35-мм снарядов к пушке Oerlikon GDF и сейчас ведут переговоры с Катаром и Иорданией еще на 150 тысяч снарядов. Однако на этом трудности не закончились. Еще одна проблема - подготовка экипажей. ЗСУ Gepard 1A2 не даром считалась одной из самых сложных машин в Бундесвере, подготовка операторов занимала несколько месяцев. И это немецких военнослужащих, привыкших в технике НАТО, а не украинских военных, которые эту технику видят впервые. Техника и так является устаревшей, а с неподготовленным экипажем вообще бесполезной.

Как ранее сообщалось, ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. При этом установка не имеет возможности бороться с современными воздушными угрозами, поэтому и была снята с вооружения. Зачем эти установки Украине никто не знает, даже в Киеве затрудняются ответить на этот вопрос, но все равно с радостью принимают технику.

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Страны
Бразилия
Германия
Иордания
Катар
Украина
Швейцария
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
NATO
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